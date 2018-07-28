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Máfia de diplomas no ES: veja como não cair no golpe

Apenas nos últimos 10 dias, vários de casos de diplomas falsos tornaram-se públicos no Espírito Santo

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 23:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 23:56
Crédito: Divulgação
A máfia de diplomas falsos que atua no Espírito Santo e cobra até R$ 40 mil por um documento sem validade pode ser combatida com medidas simples por quem busca qualificação. São atitudes que devem ser adotadas antes de se matricular, seja em curso presencial, seja em um da modalidade de Educação a Distância (EAD).
O primeiro cuidado é verificar se a instituição que propõe o curso tem autorização e é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), conforme orienta Geraldo Diorio, superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES).
No caso de instituições de outros estados que oferecem qualificação a distância no Espírito Santo, a recomendação é a mesma, mas com um detalhe: elas podem ser reconhecidas em seu local de origem, mas não ter consentimento para operar em outro lugar. É preciso, portanto, verificar se têm autorização para cada polo onde se dispõe a ofertar cursos, informa o MEC, por meio da assessoria de imprensa.
Geraldo Diorio, do Sinepe-ES, diz ainda que o polo de EAD não é apenas um lugar para a realização de matrícula dos alunos. É preciso todo uma estrutura para funcionar como um campus, ressalta.
Assim, o candidato a um curso, além de se certificar junto ao MEC se determinada instituição de ensino superior tem o aval para funcionar, deve avaliar as condições do local onde serão dadas as aulas. É preciso, por exemplo, ter uma biblioteca e, dependendo do curso, até mesmo um laboratório, aponta o superintendente do Sinepe-ES.
Apenas nos últimos 10 dias, vários de casos de diplomas falsos tornaram-se públicos. Do município da Serra, onde foram exonerados 300 professores acusados de usar documento sem validade para serem admitidos na rede, duas educadoras demitidas registraram queixa na Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa). Elas afirmaram que foram induzidas por outra professora a se matricular em um curso, que seria da Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), mas a instituição não reconhece a pessoa que se apresentou como intermediária.
Para se preservar, é fundamental também buscar informações sobre possíveis representantes das instituições, recomenda Geraldo Diorio.
Procurada, a Polícia Civil não apresentou nenhuma dica preventiva. Recomendou apenas que as vítimas registrem queixa.
Autorização
Antes de se matricular em curso superior (presencial ou EAD) é preciso verificar se a instituição está credenciada no MEC, se os cursos estão autorizados e reconhecidos, seus indicadores de qualidade, e, no caso de EAD, os polos cadastrados. Todas as informações estão disponíveis em https://emec.mec.gov.br
Estrutura
Os locais que oferecem EAD devem ter estrutura compatível com o curso. Um de Química, por exemplo, exige laboratório. Todos devem ter biblioteca.
Instituições
Pessoas que se apresentam como representantes de faculdades devem ter seus nomes investigados

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