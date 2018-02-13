Mãe pressente e faz oração em momento que filho é baleado na Serra

Cinco pessoas foram atingidas por balas perdidas durante uma troca de tiros no último domingo (11), em um bloco no Carnaval de Manguinhos, na Serra. Entre as vítimas, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Entre os sobreviventes está um estudante de 18 anos, que foi atingido no ombro, mas já recebeu alta.

Assassinato em Manguinhos durante o carnaval Crédito: Foto internauta

A mãe do estudante, uma coordenadora de pesquisa de 46 anos, disse que justamente no momento em que o filho estava sendo baleado, por volta das 23h30, ela sentiu algo estranho e então se recolheu para fazer uma oração.

"Eu senti uma coisa e fiz algo que nem costumo fazer muito, que é orar. Às 23h30 eu estava assistindo televisão e falei com meu marido que ia fazer uma oração, para pedir proteção aos meninos. E foi nesse horário que aconteceu. Eu nunca faço isso e não sei porque me deu isso na cabeça. Ainda bem que não foi grave", conta a mulher.

Veja a entrevista da mãe do estudante baleado:

Como você soube que ele tinha sido baleado?

Eu recebi uma ligação da assistente social do hospital. Eram 0h30 e cheguei lá 1h20. Ela foi bem tranquila, sabia que eu ia ficar desesperada e já me colocou para falar com ele.

Na hora como você ficou?

Desesperada. Ainda mais que eu estava dormindo. Ela disse que eu poderia ir buscar ele de manhã, mas eu fui na hora. Ele estava com o ferimento no ombro esquerdo e estava tranquilo.

O que ele te contou da situação?

Ele disse que estava lá curtindo com os amigos, e de repente viu a correria. Os primeiros tiros ele não ouviu. Aí ele saiu correndo e sentiu uma dor no ombro, que havia se machucado. Entãocolocou a mão e sentiu o sangue. Os amigos dele viram que ele tinha sido baleado.

O que eles fizeram?

Eles correram e tentaram localizar a polícia, mas não acharam ninguém. Então foram até os taxistas e começaram a pedir ajuda. Ninguém queria levar. Até que um parou, perguntou se ele estava envolvido na situação, ele falou que era bala perdida, e o taxista o levou até o hospital.

E a senhora como mãe, o que pensa de Carnaval, deixar ele sair?

Manguinhos acabou. Há três meses ele já tinha sido assaltado e roubaram o celular dele. Falei com meu filho para esquecer aquele lugar. Por enquanto ele não vai sair. Eu estava sentindo que alguma coisa poderia acontecer.

Você chegou a ligar para ele antes, para saber se estava bem?

Eu senti uma coisa e fiz algo que nem costumo fazer muito, que é orar. Às 23h30 eu estava assistindo televisão e falei com meu marido que ia fazer uma oração, para pedir proteção aos meninos. E foi nesse horário que aconteceu. Eu nunca faço isso e não sei porque me deu isso na cabeça. Ainda bem que não foi grave.