Mãe de vítima da tragédia na ES 080 ganha homenagem

Luzia de Oliveira, ao centro, e as amigas que prepararam a surpresa Crédito: Dezirre Damasceno

Amigas da mãe de uma das vítimas do trágico acidente que ocorreu na rodovia ES 080, em Colatina , no início do mês, organizaram uma homenagem de Dia das Mães. A tragédia deixou cinco mortos, entre eles Bruna de Oliveira Souza, de 22 anos. Um jardim foi construído para a mãe da jovem, Luzia Oliveira.

A motorista de aplicativo Dezirre Damasceno é amiga de Luzia e conta como a ideia surgiu. "Um dia após a tragédia, quando fui visitar a Luzia, comentei que estava cuidando de plantas para me distrair. Ela gostou da ideia", conta.

Depois disso, Dezirre criou um grupo no WhatsApp, com algumas amigas em comum com Luzia, e planejou a homenagem. "A Luzia é uma pessoa única, positiva e está lutando contra essa dor. Ela é muito querida, e agora temos que dar força à ela. Não tem preço uma amizade assim", afirma Dezirre.

Bruna de Oliveira Souza, vítima do acidente na rodovia ES 080, no início do mês, e a mãe, Luzia de Oliveira Crédito: Reprodução

A amiga fala com entusiasmo que, depois do grupo no aplicativo de mensagens, outras pessoas abraçaram a ideia.

"Ela (Luzia) disse para mim que quer chamar as plantinhas de Bruna. Amigas que nem são do meu ciclo de amizade aderiram à ideia e juntamos dinheiro para fazer, compramos todas as plantas, instalamos as prateleiras. Nós usamos uma camiseta dizendo com STB, que significa 'Somos Todas Bruna'. Ela amou a surpresa!", diz.