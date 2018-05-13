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Solidariedade e amizade

Mãe de vítima da tragédia na ES 080 ganha homenagem

Amigas se reuniram para construir um jardim para Luzia Oliveira, mãe de Bruna de Oliveira Souza, uma das vítimas do acidente que vitimou cinco pessoas em Colatina

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 22:06
Luzia de Oliveira, ao centro, e as amigas que prepararam a surpresa Crédito: Dezirre Damasceno
Amigas da mãe de uma das vítimas do trágico acidente que ocorreu na rodovia ES 080, em Colatina, no início do mês, organizaram uma homenagem de Dia das Mães. A tragédia deixou cinco mortos, entre eles Bruna de Oliveira Souza, de 22 anos. Um jardim foi construído para a mãe da jovem, Luzia Oliveira.
A motorista de aplicativo Dezirre Damasceno é amiga de Luzia e conta como a ideia surgiu. "Um dia após a tragédia, quando fui visitar a Luzia, comentei que estava cuidando de plantas para me distrair. Ela gostou da ideia", conta.  
Depois disso, Dezirre criou um grupo no WhatsApp, com algumas amigas em comum com Luzia, e planejou a homenagem. "A Luzia é uma pessoa única, positiva e está lutando contra essa dor. Ela é muito querida, e agora temos que dar força à ela. Não tem preço uma amizade assim", afirma Dezirre.
Bruna de Oliveira Souza, vítima do acidente na rodovia ES 080, no início do mês, e a mãe, Luzia de Oliveira Crédito: Reprodução
A amiga fala com entusiasmo que, depois do grupo no aplicativo de mensagens, outras pessoas abraçaram a ideia.
"Ela (Luzia) disse para mim que quer chamar as plantinhas de Bruna. Amigas que nem são do meu ciclo de amizade aderiram à ideia e juntamos dinheiro para fazer, compramos todas as plantas, instalamos as prateleiras. Nós usamos uma camiseta dizendo com STB, que significa 'Somos Todas Bruna'. Ela amou a surpresa!", diz.
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