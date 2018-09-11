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Acidente

Mãe de deputada é atropelada por ônibus em Linhares

Rosalina Bonna Dadalto, conhecida como dona Rosa, sofreu o acidente próximo à sua casa, no bairro Lagoa do Meio. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital, onde realiza exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 15:52

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 15:52

Dona Rosa está internada e seu estado de saúde inspira cuidados após atropelamento Crédito: Divulgação
A mãe da deputada Eliana Dadalto foi atropelada por um ônibus na manhã desta terça-feira (11), no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, região Norte do Estado. Rosalina Bonna Dadalto, conhecida como dona Rosa, tem 79 anos e sofreu o acidente próximo à sua casa. Ela está internada em um hospital da cidade.
De acordo com Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento no local do atropelamento, dona Rosa foi socorrida pela equipe de resgate e o acidente aconteceu por volta das 7h30. A vítima foi levada pelos bombeiros ao Hospital Rio Doce.
A assessoria de imprensa da deputada informou que dona Rosa está lúcida, mas seu estado inspira cuidados por causa de sua idade. Ela passa por exames e ainda não foi divulgado boletim médico sobre seu estado de saúde.

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