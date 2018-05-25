Mãe de criança abandonada na BR 101 no ES vai depor em CPI

Garoto abandonado pela mãe é amparado pela polícia militar na Serra Crédito: Internauta William Moreira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, que realiza uma reunião no Estado, vai ouvir ainda nesta quinta-feira (24) o depoimento da mãe da criança que foi abandonada na BR 101 na última quinta-feira (17).

Ela será ouvida pelo presidente da comissão, senador Magno Malta. Segundo a relatoria da CPI, há uma disputa pela guarda da criança que deverá ser solucionada na presença dos membros da Comissão. Já estão no local o delegado Lorenzo Pazolini, chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a juíza da Infância da Serra, Gladys Pinheiro. Ambos são responsáveis pela investigação do caso.

Além da mãe, Rocio, também foram convocados a prestar depoimento os avós, além do tio da criança.

A criança foi abandonada em um ponto de ônibus, pela mãe, na BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra. Encontrada por um motorista de aplicativo, que acionou a polícia, o pequeno, de cerca de 3 anos, foi conduzido para o Juizado da Infância e, desde então, está em um abrigo.

No último final de semana, os avós da criança  que são da Bahia  chegaram ao Estado, acompanhados de um tio. Desde então pleiteiam na Justiça a guarda do menino. A Justiça negou, com o argumento de que era preciso fazer um estudo social da família para entender a motivação do abandono.

A mãe, que foi localizada horas após o abandono, na BR 101, em Fundão, foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), antigo Adauto Botelho. Ela estava em surto, segundo a Polícia Rodoviária Estadual que fez a abordagem. Desde então ela se encontra internada no hospital.