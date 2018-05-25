Mãe de criança abandonada na BR 101 no ES vai depor em CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, que realiza uma reunião no Estado, vai ouvir ainda nesta quinta-feira (24) o depoimento da mãe da criança que foi abandonada na BR 101 na última quinta-feira (17).
Ela será ouvida pelo presidente da comissão, senador Magno Malta. Segundo a relatoria da CPI, há uma disputa pela guarda da criança que deverá ser solucionada na presença dos membros da Comissão. Já estão no local o delegado Lorenzo Pazolini, chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a juíza da Infância da Serra, Gladys Pinheiro. Ambos são responsáveis pela investigação do caso.
Além da mãe, Rocio, também foram convocados a prestar depoimento os avós, além do tio da criança.
A criança foi abandonada em um ponto de ônibus, pela mãe, na BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra. Encontrada por um motorista de aplicativo, que acionou a polícia, o pequeno, de cerca de 3 anos, foi conduzido para o Juizado da Infância e, desde então, está em um abrigo.
No último final de semana, os avós da criança que são da Bahia chegaram ao Estado, acompanhados de um tio. Desde então pleiteiam na Justiça a guarda do menino. A Justiça negou, com o argumento de que era preciso fazer um estudo social da família para entender a motivação do abandono.
A mãe, que foi localizada horas após o abandono, na BR 101, em Fundão, foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), antigo Adauto Botelho. Ela estava em surto, segundo a Polícia Rodoviária Estadual que fez a abordagem. Desde então ela se encontra internada no hospital.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investiga Maus-Tratos em Crianças e Adolescentes, é presidida pelo senador Magno Malta, e vai ouvir, em audiência pública e oitiva, acusados de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, nesta quinta-feira (24) e amanhã (25), no auditório do Ministério Público, em Vitória. O relator da CPI, senador José Medeiros, também está presente, como vários técnicos que vieram de Brasília.