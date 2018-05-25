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BR 101

Mãe de criança abandonada na BR 101 no ES vai depor em CPI

Menino está em um abrigo; guarda pedida pelos avós foi, inicialmente, negada pela Justiça

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 21:04
Garoto abandonado pela mãe é amparado pela polícia militar na Serra Crédito: Internauta William Moreira
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, que realiza uma reunião no Estado, vai ouvir ainda nesta quinta-feira (24) o depoimento da mãe da criança que foi abandonada na BR 101 na última quinta-feira (17).
Ela será ouvida pelo presidente da comissão, senador Magno Malta. Segundo a relatoria da CPI, há uma disputa pela guarda da criança que deverá ser solucionada na presença dos membros da Comissão. Já estão no local o delegado Lorenzo Pazolini, chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a juíza da Infância da Serra, Gladys Pinheiro. Ambos são responsáveis pela investigação do caso.
Além da mãe, Rocio, também foram convocados a prestar depoimento os avós, além do tio da criança.
A criança foi abandonada em um ponto de ônibus, pela mãe, na BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra. Encontrada por um motorista de aplicativo, que acionou a polícia, o pequeno, de cerca de 3 anos, foi conduzido para o Juizado da Infância e, desde então, está em um abrigo.
No último final de semana, os avós da criança  que são da Bahia  chegaram ao Estado, acompanhados de um tio. Desde então pleiteiam na Justiça a guarda do menino. A Justiça negou, com o argumento de que era preciso fazer um estudo social da família para entender a motivação do abandono.
A mãe, que foi localizada horas após o abandono, na BR 101, em Fundão, foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), antigo Adauto Botelho. Ela estava em surto, segundo a Polícia Rodoviária Estadual que fez a abordagem. Desde então ela se encontra internada no hospital.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investiga Maus-Tratos em Crianças e Adolescentes, é presidida pelo senador Magno Malta, e vai ouvir, em audiência pública e oitiva, acusados de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, nesta quinta-feira (24) e amanhã (25), no auditório do Ministério Público, em Vitória. O relator da CPI, senador José Medeiros, também está presente, como vários técnicos que vieram de Brasília.

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