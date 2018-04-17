Madrugada desta quarta pode ser a mais fria do ano no ES

A madrugada desta quarta-feira (18) pode registrar a menor temperatura do ano em Vitória, segundo Climatempo Crédito: Fernando Madeira

A madrugada desta quarta-feira (18) pode ser a mais fria do ano em Vitória. De acordo com o Climatempo, a passagem de uma frente fria no Estado, que provocou a chuva forte no início desta semana, também fez a temperatura baixar, com queda de 4°C nesta segunda-feira (16), em que a máxima registrada foi de 26°C na Grande Vitória.

A queda de temperatura é uma comparação ao calor registrado na Capital entre sexta (13) e domingo (15), quando o termômetro marcou quase 32°C, em medição realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Neste terça-feira (17), a mínima prevista é de 20°C, cerca de 2°C abaixo da mínima desta segunda (16).

Até agora, a menor temperatura do ano foi de 19,5°C, na última quinta-feira (12), e a temperatura deve cair mais na madrugada desta quarta-feira (18). O motivo do frio, segundo meteorologistas do Instituto Climatempo, é a presença de ar polar e tempo chuvoso, que deve durar até quinta-feira (19), mas com menos intensidade.