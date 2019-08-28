Macaco chama a atenção em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um personagem diferente chamou atenção, nesta quarta-feira (28), na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de, no Sul do Estado.

Um sagui, espécie de macaco, atravessou a rua Vinte Cinco de Março, em frente a Prefeitura Municipal, e ficou embaixo dos carros estacionados.

A dona de casa Carmem Vieira contou que ficou esperando por mais de uma hora para que o animal saísse do local. “Eu estacionei meu carro e fiquei uma hora e meia, quase duas horas, esperando porque as pessoas ficavam falando para não sair com carro porque ele estava embaixo do pneu. Espero que tenha saído”, disse em risos.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O Tenente Peçanha, que passava pelo local no momento em que o animal estava escondido no veículo, também ajudou no resgate. “Eu estava passando quando os munícipes me pararam dizendo que um sagui estava embaixo do carro preso à roda. Com muito esforço, muito trabalho, conseguimos retirar o sagui e conduzi-lo para dentro de uma galeria com porta de vidro”, destacou.

O tenente disse ainda que o animal chegou a gritar, mas os gritos eram de susto. “Ele gritou, mas vale ressaltar que não foi porque eu apertei. Agora vamos dar o encaminhamento ao habitat natural dele”, finalizou Peçanha.