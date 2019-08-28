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Macaco chama a atenção em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Sagui atravessou a via e ficou escondido embaixo de um carro. Ele foi resgatado pelos bombeiros

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 14:12
Um personagem diferente chamou atenção, nesta quarta-feira (28), na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Um sagui, espécie de macaco, atravessou a rua Vinte Cinco de Março, em frente a Prefeitura Municipal, e ficou embaixo dos carros estacionados.
A dona de casa Carmem Vieira contou que ficou esperando por mais de uma hora para que o animal saísse do local. “Eu estacionei meu carro e fiquei uma hora e meia, quase duas horas, esperando porque as pessoas ficavam falando para não sair com carro porque ele estava embaixo do pneu. Espero que tenha saído”, disse em risos.
> Bicho-preguiça para o trânsito para atravessar rodovia no ES
O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O Tenente Peçanha, que passava pelo local no momento em que o animal estava escondido no veículo, também ajudou no resgate. “Eu estava passando quando os munícipes me pararam dizendo que um sagui estava embaixo do carro preso à roda. Com muito esforço, muito trabalho, conseguimos retirar o sagui e conduzi-lo para dentro de uma galeria com porta de vidro”, destacou.
O tenente disse ainda que o animal chegou a gritar, mas os gritos eram de susto. “Ele gritou, mas vale ressaltar que não foi porque eu apertei. Agora vamos dar o encaminhamento ao habitat natural dele”, finalizou Peçanha.
Macaco se esconde debaixo de carro em avenida de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Gazeta Online

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