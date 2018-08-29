Luciana Castro, a repórter que joga nas 11 no Gazeta Online

Luciana Castro, como grande parte da equipe da Redação Multimídia, joga nas 11 para trazer a melhor cobertura ao internauta e ao leitor. De culinária e beleza às notícias quentes do dia a dia que requerem a maior agilidade e precisão possíveis na apuração, ela vive com entusiasmo o agitado e pulsante clima que impera no Gazeta Online, sempre em cima do lance quando os fatos acontecem.

É meu primeiro emprego. Em janeiro completo sete anos de Rede Gazeta. Trabalhar no Gazeta Online é algo que exige mais rapidez. Não ficamos presos a um assunto só. Fazemos de tudo. É uma experiência bem bacana e muito engrandecedora, ressalta a jornalista, que também já marcou presença em grandes coberturas esportivas. Estive na Copa de 2014. Eu estava no 7 a 1. Foi muito legal, apesar da derrota do Brasil. Estava num momento histórico. Cobri também as Paralimpíadas.

Luciana Castro, repórter de Esportes Crédito:

Sobre o futuro, ela acrescenta: O caminho é este. O online tende a crescer cada dia mais. O futuro é digital. E a gente está no caminho certo. Eu acredito, comentou Luciana, de 32 anos, a nossa personagem da semana do Por Dentro da Cobertura, série com depoimentos de funcionários da Rede Gazeta em comemoração aos 90 anos da empresa. Confira o vídeo.