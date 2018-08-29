Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por Dentro da Cobertura

Luciana Castro, a repórter que joga nas 11 no Gazeta Online

De culinária e beleza a pautas mais quentes do dia a dia, ela está lá, trazendo a informação de que o internauta precisa. Veja o depoimento da jornalista da Redação Multimídia #somoscapixabas

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 21:14
especial
Luciana Castro, como grande parte da equipe da Redação Multimídia, joga nas 11 para trazer a melhor cobertura ao internauta e ao leitor. De culinária e beleza às notícias quentes do dia a dia que requerem a maior agilidade e precisão possíveis na apuração, ela vive com entusiasmo o agitado e pulsante clima que impera no Gazeta Online, sempre em cima do lance quando os fatos acontecem.
É meu primeiro emprego. Em janeiro completo sete anos de Rede Gazeta. Trabalhar no Gazeta Online é algo que exige mais rapidez. Não ficamos presos a um assunto só. Fazemos de tudo. É uma experiência bem bacana e muito engrandecedora, ressalta a jornalista, que também já marcou presença em grandes coberturas esportivas. Estive na Copa de 2014. Eu estava no 7 a 1. Foi muito legal, apesar da derrota do Brasil. Estava num momento histórico. Cobri também as Paralimpíadas.
Luciana Castro, repórter de Esportes Crédito:
Sobre o futuro, ela acrescenta: O caminho é este. O online tende a crescer cada dia mais. O futuro é digital. E a gente está no caminho certo. Eu acredito, comentou Luciana, de 32 anos, a nossa personagem da semana do Por Dentro da Cobertura, série com depoimentos de funcionários da Rede Gazeta em comemoração aos 90 anos da empresa. Confira o vídeo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados