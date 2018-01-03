Lua cheia encanta capixabas na noite desta terça-feira (02)

Capixabas e turistas aproveitaram para contemplar a lua cheia, que iluminou o céu na Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (02). O astro aparece maior que o normal um dia após a primeira Super Lua de 2018, registrada nesta segunda-feira (01). O fenômeno acontece quando a órbita da lua atinge a maior proximidade com a Terra e, por isso, aparece 14% maior e com um brilho 30% mais forte.