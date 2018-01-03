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Beleza natural

Lua cheia encanta capixabas na noite desta terça-feira (02)

Veja registros do fotógrafo de A GAZETA, Fernando Madeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 00:42

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 00:42

Super lua é observada em Vitória na noite desta terça-feira (2) Crédito: Fernando Madeira
Capixabas e turistas aproveitaram para contemplar a lua cheia, que iluminou o céu na Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (02). O astro aparece maior que o normal um dia após a primeira Super Lua de 2018, registrada nesta segunda-feira (01). O fenômeno acontece quando a órbita da lua atinge a maior proximidade com a Terra e, por isso, aparece 14% maior e com um brilho 30% mais forte.
Veja os registros da lua cheia feitos pelo fotógrafo de A GAZETA, Fernando Madeira.
OUTRA SUPER LUA
Quem perdeu a Super Lua na segunda-feira (01) por conta do mau tempo, terá uma nova oportunidade, que promete ser ainda mais emocionante. O fenômeno se repetirá no dia 31 de janeiro, acompanhado por um eclipse lunar total, segundo a Nasa.
 

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