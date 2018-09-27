Lotérica do Parque Moscoso tem primeiro prêmio da Mega-Sena em 26 anos

Uma aposta única feita na lotérica Mage, localizada no Parque Moscoso, em Vitória, levou para casa a bolada de R$ 2.420.701,10. O sorteio do prêmio Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (26), em Palmas, no Tocantins. Os números sorteados foram 06-25-33-42-48-49.
Segundo a proprietária da lotérica, Maria Luzia Fernandes Alves, em 26 anos de funcionamento é a primeira vez que sai um prêmio da Mega-Sena no estabelecimento.
O próximo sorteio será realizado no sábado (29), com a premiação estimada de R$ 3.000.000,00.
CAPIXABAS COM SORTE
No dia 14 de setembro, um morador de Colatina, na região Noroeste do Estado, faturou R$ 490.147,46 no concurso 1711 da Lotofácil. Mais dois apostadores acertaram os números premiados e também levaram a bolada. Os números sorteados são 01,02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 23. Ao todo, três pessoas acertaram os 15 números. Além do ganhador de Colatina, um morador do Rio de Janeiro e uma aposta do Canal Eletrônico também foram contemplados.
No dia 17, um apostador de São Mateus, região Norte do Estado, levou para casa o prêmio de R$ 133.997,27 no sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (17). O prêmio sorteado foi de R$ 2.000.000,00.
Dois dias depois, no dia 19, um apostador de Vila Velha levou a bolada de quase R$ 800 mil no concurso 1713 da Lotofácil. Ele e outros dois sortudos, que tiveram 15 acertos, vão levar para casa R$ 796.502,25.
Com informações de Caíque Verli