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DANO MORAL

Loja é condenada a indenizar cliente por disparo indevido de alarme

Mulher entra com ação pelo constrangimento causado

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 23:08
Loja de departamento Crédito: Divulgação / TJES
Uma consumidora de loja de departamento em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, entrou com ação após alarme antifurto ter disparado sem que houvesse crime. O juiz da Vara Única do município considerou, em decisão publicada em outubro, que o erro do estabelecimento teria causado constrangimento à compradora, o que levaria à indenização por danos morais estipulada em R$ 3 mil. O conteúdo da decisão foi divulgado no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta segunda-feira.
A cliente e autora da ação contou que entrou na loja para fazer algumas compras e passou pela porta de entrada e saída com os produtos escolhidos, quando, sem que esperasse, o alarme disparou e o segurança veio abordá-la. Ela foi encaminhada de volta para o estabelecimento e teve suas sacolas revistadas. Neste momento foi encontrada uma compra ainda etiquetada, por equívoco da vendedora.
> Homem enganado por amante no ES tem indenização negada
Apesar de os responsáveis pela loja terem declarado que contavam com câmeras de segurança, afirmaram que os vídeos eram mantidos por pouco tempo. No decorrer do processo, não existiam imagens correspondentes ao ocorrido. Além disso, não havia testemunhas para negar a versão da consumidora indenizada.  
> Humilhação faz empresas pagarem até R$ 15 mil

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