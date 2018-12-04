Loja é condenada a indenizar cliente por disparo indevido de alarme

A cliente e autora da ação contou que entrou na loja para fazer algumas compras e passou pela porta de entrada e saída com os produtos escolhidos, quando, sem que esperasse, o alarme disparou e o segurança veio abordá-la. Ela foi encaminhada de volta para o estabelecimento e teve suas sacolas revistadas. Neste momento foi encontrada uma compra ainda etiquetada, por equívoco da vendedora.