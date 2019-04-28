Loja de eletrodomésticos é saqueada no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

A loja de eletrodomésticos, Casas Bahia, na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, foi saqueada na tarde deste sábado (27) por várias pessoas que passavam pelo local. O estabelecimento está fechado desde junho ano passado após pegar fogo e ter tudo destruído pelas chamas.

Segundo lojistas da região, o fato está ocorrendo desde o início da semana. As pessoas entram e sai a todo momento do local. Vans e carros de frete foram usados para carregar o que restou.

Uma dona de casa de 36 anos, que preferiu não se identificar, levava uma máquina de lavar. Ela foi ao local após saber que parte da porta estava aberta e outras pessoas tinham feito o mesmo. “Eu sei que a máquina não funciona, mas eu consigo recuperar as peças dela para usar”, contou.

Um motorista de van de 40 anos, que também não quis se identificar, chegou ao local e conseguiu pegar duas lâmpadas de geladeira. Ele disse que as coisas boas outros moradores já tinham carregado. “Muitos coisas daria para desmontar e vender as peças, mas já levaram quase tudo”, destacou.

CASAS BAHIA

A assessoria das Casas Bahia informou, por meio de nota, que não há autorização para acesso à antiga loja e já está tomando medidas cabíveis, junto aos órgãos competentes, para reforçar a segurança no local"

A Polícia Militar disse, por meio de nota, que foi acionada na tarde deste sábado (27) por moradores da região, que informaram terem visto cerca de quatro indivíduos entrando no estabelecimento comercial e furtando objetos. Buscas foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.

"A Polícia Militar ressalta que a loja está com entradas danificadas desde o episódio do incêndio, e que é de responsabilidade dos donos contratar segurança privada e/ou retirada dos objetos, que segundo eles foram danificados pelo fogo, do local", pontuou.

A PM lembra ainda que é responsável pelo policiamento ostensivo de modo geral e que faz o patrulhamento preventivo em todo o bairro 24h por dia, mas não faz segurança particular de nenhuma empresa, estabelecimento ou instituição. Em caso de emergência, uma viatura deve ser acionada via Ciodes (190).

Incêndio

O incêndio destruiu a loja de eletrodomésticos em junho do ano passado. Na época, moradores de um prédio vizinho tiveram que deixar os apartamentos por causa das chamas. Muitas geladeiras, fogões, máquinas de lavar, aparelhos de celular ficaram destruídos.