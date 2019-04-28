Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Centro de Vitória

Loja de eletrodomésticos é saqueada no Centro de Vitória

Um motorista de van de 40 anos, que também não quis se identificar, chegou ao local e conseguiu pegar duas lâmpadas de geladeira

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 21:23

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

27 abr 2019 às 21:23
Loja de eletrodomésticos é saqueada no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
A loja de eletrodomésticos, Casas Bahia, na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, foi saqueada na tarde deste sábado (27) por várias pessoas que passavam pelo local. O estabelecimento está fechado desde junho ano passado após pegar fogo e ter tudo destruído pelas chamas.
Segundo lojistas da região, o fato está ocorrendo desde o início da semana. As pessoas entram e sai a todo momento do local.  Vans e carros de frete foram usados para carregar o que restou.
Uma dona de casa de 36 anos, que preferiu não se identificar, levava uma máquina de lavar. Ela foi ao local após saber que parte da porta estava aberta e outras pessoas tinham feito o mesmo. “Eu sei que a máquina não funciona, mas eu consigo recuperar as peças dela para usar”, contou.
Um motorista de van de 40 anos, que também não quis se identificar, chegou ao local e conseguiu pegar duas lâmpadas de geladeira. Ele disse que as coisas boas outros moradores já tinham carregado. “Muitos coisas daria para desmontar e vender as peças, mas já levaram quase tudo”, destacou.
CASAS BAHIA 
A assessoria das Casas Bahia informou, por meio de nota, que não há autorização para acesso à antiga loja e já está tomando medidas cabíveis, junto aos órgãos competentes, para reforçar a segurança no local"
A Polícia Militar disse, por meio de nota, que foi acionada na tarde deste sábado (27) por moradores da região, que informaram terem visto cerca de quatro indivíduos entrando no estabelecimento comercial e furtando objetos. Buscas foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A Polícia Militar ressalta que a loja está com entradas danificadas desde o episódio do incêndio, e que é de responsabilidade dos donos contratar segurança privada e/ou retirada dos objetos, que segundo eles foram danificados pelo fogo, do local", pontuou.
A PM lembra ainda que é responsável pelo policiamento ostensivo de modo geral e que faz o patrulhamento preventivo em todo o bairro 24h por dia, mas não faz segurança particular de nenhuma empresa, estabelecimento ou instituição. Em caso de emergência, uma viatura deve ser acionada via Ciodes (190).
Incêndio
O incêndio destruiu a loja de eletrodomésticos em junho do ano passado. Na época, moradores de um prédio vizinho tiveram que deixar os apartamentos por causa das chamas. Muitas geladeiras, fogões, máquinas de lavar, aparelhos de celular ficaram destruídos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados