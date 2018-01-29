Loja de eletrodomésticos é novamente invadida no Centro de Vitória

Uma loja de eletrodomésticos localizada próximo à Praça Oito, no Centro de Vitória, foi novamente arrombada por bandidos na noite deste domingo (29). Policiais Militares estão no local. Ainda não há informações sobre suspeitos ou a quantidade de mercadoria levada.
Só no segundo semestre do ano passado, a mesma loja foi invadida outras vezes. Em julho de 2017, criminosos invadiram a loja em horário comercial. Testemunhas informaram que o assalto aconteceu por volta de 16h, e o local estava cheio de clientes quando o grupo anunciou o assalto. Eles quebraram os vidros do balcão e levaram cerca de sete aparelhos celulares. Ninguém ficou ferido.
Em agosto, 21 aparelhos celulares foram levados pelos assaltantes. O crime também aconteceu na parte da tarde, por volta de 12h30. Um dos bandidos era um adolescente de 15 anos, que foi detido pela Polícia Civil (PC) e autuado por roubo qualificado por concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.
Já em novembro, um carro foi usado para arrombar a porta da filial do estabelecimento, dessa vez na Avenida Princesa Isabel, também no Centro, durante a madrugada. Os bandidos usaram um Fiat Palio branco, roubado, para destruir a porta de aço do estabelecimento e entrar no local. O crime aconteceu por volta das 3 horas. No estabelecimento, funcionários da loja relataram aos Policiais Militares que deram falta de celulares e aparelhos de TV LCD.