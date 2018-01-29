Loja de eletrodomésticos é novamente invadida no Centro de Vitória

Só no segundo semestre do ano passado, a mesma loja foi invadida outras vezes.. Testemunhas informaram que o assalto aconteceu por volta de 16h, e o local estava cheio de clientes quando o grupo anunciou o assalto. Eles quebraram os vidros do balcão e levaram cerca de sete aparelhos celulares. Ninguém ficou ferido.