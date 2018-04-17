Lista mostra localidades mais atingidas por chuva no ES

Uma lista divulgada pelo Incaper mostra as localidades que mais acumularam água nas últimas 24 horas, devido àdesde a madrugada desta segunda-feira (16). Em Cidade Continental, na Serra, o bairro acumulou cerca de 157,8 mm.

Em Vitória,, foi acumulado 153,6 mm de água no bairro Romão. Já em Vila Velha, o bairro que mais sofreu com a chuva, foi Jaburuna, que

Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, as chuvas só devem estiar a partir da próxima quarta-feira (18).

Para Hugo, as situações de alagamento da Capital devem continuar sendo observadas, já que, além do volume expressivo de chuva, a maré alta também pode dificultar o escoamento da água, principalmente na Grande Vitória.