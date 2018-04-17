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Chuva no ES

Lista mostra localidades mais atingidas por chuva no ES

Nas últimas 24 horas, em Cidade Continental, na Serra, o bairro acumulou cerca de 157,8 mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:58

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:58

Chuva de 12 horas deixa ruas alagadas na Grande Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Uma lista divulgada pelo Incaper mostra as localidades que mais acumularam água nas últimas 24 horas, devido à chuva que atinge o Espírito Santo desde a madrugada desta segunda-feira (16).  Em Cidade Continental, na Serra, o bairro acumulou cerca de 157,8 mm.
Em Vitória, que teve o abril mais chuvoso desde 2011, foi acumulado 153,6 mm de água no bairro Romão. Já em Vila Velha, o bairro que mais sofreu com a chuva, foi Jaburuna, que acumulou 140,7 mm.
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, as chuvas só devem estiar a partir da próxima quarta-feira (18). 
Para Hugo, as situações de alagamento da Capital devem continuar sendo observadas, já que, além do volume expressivo de chuva, a maré alta também pode dificultar o escoamento da água, principalmente na Grande Vitória.
CONFIRA A LISTA COMPLETA

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