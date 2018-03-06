Linhas do Transcol mudam para atender novo Aeroporto de Vitória

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ | Arquivo

Algumas linhas do sistema Transcol podem ter a rota alterada para passar em frente à sede do novo Aeroporto de Vitória, que será voltada para a Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital. A mudança é analisada a pedido da Infraero, segundo informou na tarde desta segunda-feira (05) a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). O objetivo, acrescentou a Companhia, por nota, "é atender aos usuários". A inauguração do novo terminal aéreo está prevista para 29 de março.

Atualmente um maior número de linhas do Transcol trafegam pela Avenida Fernando Ferrari, atendendo a atual sede do aeroporto, localizada no final da via. Com a mudança, prevista para o final deste mês, o atendimento a muito usuários ficará comprometido. A outra alternativa seriam as linhas que trafegam pela Avenida Dante Michelini, também distante da nova sede.

SOLUÇÃO

Um problema, segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que deve encontrar uma solução em breve. Na tarde desta segunda-feira, ao visitar as obras do novo aeroporto, ele informou que também solicitou à Ceturb a implantação de linhas de ônibus do Transcol no trecho que compreende o acesso viário para o novo aeroporto. Hoje o Transcol não passa pela Adalberto Simão Nader. A Ceturb já está estudando a melhor forma de atender os usuários e trabalhadores do novo Aeroporto de Vitória, o que também beneficiará os moradores da região. Já conversei sobre isso com o próprio diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano. As sinalizações são positivas, informou Lelo.

O deputado destacou que recebeu esse pedido do próprio superintendente regional da Infraero. Além do fluxo diário de passageiros, o aeroporto conta com pouco mais de 2 mil funcionários trabalhando na atual estrutura.

O novo complexo aeroportuário de Vitória inclui nova pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros.

A Ceturb informa que a solicitação da Infraero já está sendo analisada para que o serviço seja oferecido, atendendo aos usuários da melhor forma possível.