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Novas rotas

Linhas do Transcol mudam para atender novo Aeroporto de Vitória

Com mudança solicitada pela Infraero, ônibus passarão pela Avenida Adalberto Simão Nader

Publicado em 05 de Março de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 21:20
Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ | Arquivo
Algumas linhas do sistema Transcol podem ter a rota alterada para passar em frente à sede do novo Aeroporto de Vitória, que será voltada para a Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital. A mudança é analisada a pedido da Infraero, segundo informou na tarde desta segunda-feira (05) a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). O objetivo, acrescentou a Companhia, por nota, "é atender aos usuários". A inauguração do novo terminal aéreo está prevista para 29 de março.
Atualmente um maior número de linhas do Transcol trafegam pela Avenida Fernando Ferrari, atendendo a atual sede do aeroporto, localizada no final da via. Com a mudança, prevista para o final deste mês, o atendimento a muito usuários ficará comprometido. A outra alternativa seriam as linhas que trafegam pela Avenida Dante Michelini, também distante da nova sede.
SOLUÇÃO
Um problema, segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que deve encontrar uma solução em breve. Na tarde desta segunda-feira, ao visitar as obras do novo aeroporto, ele informou que também solicitou à Ceturb a implantação de linhas de ônibus do Transcol no trecho que compreende o acesso viário para o novo aeroporto. Hoje o Transcol não passa pela Adalberto Simão Nader. A Ceturb já está estudando a melhor forma de atender os usuários e trabalhadores do novo Aeroporto de Vitória, o que também beneficiará os moradores da região. Já conversei sobre isso com o próprio diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano. As sinalizações são positivas, informou Lelo.
O deputado destacou que recebeu esse pedido do próprio superintendente regional da Infraero. Além do fluxo diário de passageiros, o aeroporto conta com pouco mais de 2 mil funcionários trabalhando na atual estrutura.
O novo complexo aeroportuário de Vitória inclui nova pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros.
A Ceturb informa que a solicitação da Infraero já está sendo analisada para que o serviço seja oferecido, atendendo aos usuários da melhor forma possível.
 

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