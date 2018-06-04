Linhares tem primeiro caso de supergripe

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Foi confirmado em Linhares o primeiro caso de H3N2, a forma mais grave do vírus da gripe e que pode até matar. Também conhecida como supergripe, a doença acendeu um sinal de alerta na cidade do Norte do Estado, já que é a primeira vez que é registrada no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há 16 casos suspeitos de Influenza em Linhares, sendo quatro confirmados: três de H1N1 e um de H3N2. O paciente com a supergripe seria um profissional da área da saúde que já foi tratado e teve alta do hospital. Há ainda duas pessoas internadas com suspeita de Influenza. Não houve mortes pela doença na cidade até o momento.

A Prefeitura de Linhares salienta que todos os pacientes com suspeita de Influenza são imediatamente submetidos a exames e dão início ao tratamento. A prefeitura reforça também que as 33 unidades de saúde da cidade prosseguem com vacinação aos grupos prioritários (crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores e idosos), até o dia 15 de junho, informa uma nota da prefeitura.

PROCURA BAIXA POR VACINA

A Secretaria Municipal da Saúde ressaltou que a procura pela vacina da gripe está baixa e a meta de vacinação dos grupos prioritários ainda não foi atingida. O H3N2 já está circulando no município e se a população não estiver vacinada, vai adoecer. A adesão está muito baixa entre crianças, gestantes e trabalhadores da saúde, destacou a coordenadora municipal de imunização, Ana Alves de Oliveira.