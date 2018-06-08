Linhares: Ministério Público vai pedir prisão preventiva de pastor

Investigação policial aponta que George estuprou o filho Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, e depois colocou fogo nas crianças Crédito: Fernando Madeira

A prisão preventiva de Georgeval Alves Gonçalves, mais conhecido como pastor George, será solicitada pelo Ministério Público Estadual. O pedido acompanhará a denúncia, que deve oferecida nos próximos dias pela promotora Rachel Tannenbaum, da Segunda Promotoria Criminal de Linhares, responsável pelo caso.

Na tarde desta sexta-feira (08), Tannenbaum confirmou que recebeu de volta o inquérito enviado pela Polícia Civil. Anteriormente, o MP havia devolvido o inquérito à PC, pedindo novas diligências. Agora, o próximo passo, segundo a promotora, será analisar os resultados das diligências por ela solicitada. "Nos próximos dias vamos oferecer a denúncia e pedir a prisão preventiva dele", acrescentou.

No último dia 6, a promotora havia devolvido o inquérito para a força-tarefa que apurou a morte dos irmãos Kauã Salles, 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, em um incêndio, em Linhares, com a solicitação de que novas investigações fossem realizadas. Na ocasião, foi dado um prazo de dez dias para que o trabalho fosse realizado. Os motivos do pedido não foram informados, mas ela ela relatou que, como a prisão temporária do pastor ainda está em vigor, o prazo para que a denúncia seja produzida não se encerraria na última segunda-feira (4), quando era esperado a manifestação do órgão.

George foi indiciado pela polícia como o responsável pela tragédia que vitimou as crianças. Em perícias anexadas ao inquérito é apontado que, antes da morte, as crianças foram vítimas de agressão e abuso sexual. E estariam vivas quando o incêndio foi iniciado e que acabou resultando na carbonização dos corpos. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o pastor foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado (emprego de fogo; uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a ocultação de outro crime) e duplo estupro de vulnerável (majorado por ser ascendente de uma das vítimas e padrasto da outra).

O pastor era líder da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, junto da esposa, a também pastora Juliana Salles, mãe das crianças. George está preso desde o dia 28 de abril e teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, por decisão da Justiça, no último dia 22 de maio. Se o pedido de prisão preventiva for aceito pela Justiça, o pastor ficará preso por prazo indeterminado.

Procurada pela reportagem para comentar a decisão da promotora Rachel Tannenbaum, a defesa do pastor George informou que não vai se pronunciar ainda. Estamos aguardando a apresentação da denúncia do Ministério Público e todos os trâmites do pedido de prisão preventiva. Vamos nos manifestar só após a denúncia, explicou a advogada Milena Freire.