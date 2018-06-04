Linhares: documentos provam inocência de pastor, diz defesa

O pastor George Alves negou, durante CPI dos Maus-Tratos, que tenha abusado das crianças. "Eu jamais abusaria dos meus filhos", afirmou Crédito: Fernando Madeira

Os advogados de defesa do pastor George Alves, que está preso desde 28 de abril acusado de estuprar, agredir e matar o filho Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky, de 6, garantem que têm documentos que provam a inocência do cliente. Os irmãos morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde moravam, no Centro de Linhares.

De acordo com o advogado Helbert Gonçalves, os documentos fazem parte de uma estratégia da defesa. Por isso, ainda não podemos dizer quais são, informou. Sobre o pedido de habeas corpus protocolado pela junta de advogados voluntários, ainda esperam uma resposta da Justiça. Estamos aguardando ser julgado o mérito, ressaltou Gonçalves.

Ele também revelou que a defesa ainda não conseguiu se reunir com a pastora Juliana Salles, esposa de George e mãe dos meninos mortos. Ainda não conseguimos falar com a Juliana. Ela evita até atender o telefone, disse. O advogado explicou que a pastora não pretende falar com a imprensa. Ela não quer falar de forma alguma, até pela situação delicada que está enfrentando, afirmou.

Além disso, Gonçalves contou que ainda não conseguiram fazer uma nova visita a George, que está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II. Os advogados são de MG. Talvez dê certo no final desta semana, estamos esperando normalizar tudo depois dessa greve dos caminhoneiros, respondeu.