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Tragédia em Linhares

Linhares: documentos provam inocência de pastor, diz defesa

De acordo com o advogado Helbert Gonçalves, os documentos fazem parte de uma estratégia da defesa

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 20:54
O pastor George Alves negou, durante CPI dos Maus-Tratos, que tenha abusado das crianças. "Eu jamais abusaria dos meus filhos", afirmou Crédito: Fernando Madeira
Os advogados de defesa do pastor George Alves, que está preso desde 28 de abril acusado de estuprar, agredir e matar o filho Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky, de 6, garantem que têm documentos que provam a inocência do cliente. Os irmãos morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde moravam, no Centro de Linhares.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
De acordo com o advogado Helbert Gonçalves, os documentos fazem parte de uma estratégia da defesa. Por isso, ainda não podemos dizer quais são, informou. Sobre o pedido de habeas corpus protocolado pela junta de advogados voluntários, ainda esperam uma resposta da Justiça. Estamos aguardando ser julgado o mérito, ressaltou Gonçalves.
Ele também revelou que a defesa ainda não conseguiu se reunir com a pastora Juliana Salles, esposa de George e mãe dos meninos mortos. Ainda não conseguimos falar com a Juliana. Ela evita até atender o telefone, disse. O advogado explicou que a pastora não pretende falar com a imprensa. Ela não quer falar de forma alguma, até pela situação delicada que está enfrentando, afirmou.
Além disso, Gonçalves contou que ainda não conseguiram fazer uma nova visita a George, que está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II. Os advogados são de MG. Talvez dê certo no final desta semana, estamos esperando normalizar tudo depois dessa greve dos caminhoneiros, respondeu.
Gonçalves também salientou que a defesa ainda não teve acesso ao inquérito policial, que foi concluído no início da semana passada. Por isso ainda podemos opinar sobre as provas e a conclusão da polícia. Esperamos ter acesso aos autos para poder falar, afirmou o advogado.

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