Linhares decreta estado de alerta contra a dengue

Agente comunitária de saúde atua em residência de Linhares Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Linhares decretou estado de alerta contra a dengue após 288 casos da doença serem confirmados no município. Os bairros com mais notificações e casos confirmados são Aracá, Aviso, Interlagos, Novo Horizonte, Shell, Centro e o distrito de Bebedouro. Ao todo, 1.039 casos foram notificados apenas neste ano.

Dados do último Levantamento de Índices do Aedes aegypt, elaborado pela Superintendência de Vigilância em Saúde da prefeitura, apontam como principais criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya os depósitos de uso doméstico, entre eles vasos de planta, bebedouros de animais, pingadeiras e reservatórios de água, além de recipientes descartáveis.

Tivemos um aumento considerável de casos notificados e confirmados da doença em comparação com o mesmo período do ano passado. Até a terceira semana do mês de maio de 2017 foram cerca de 381 casos notificados e 59 confirmados, neste ano já estamos com registro de 1.039 casos notificados e 288 confirmados, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde, Dóris Schimidt Corona.

Para evitar uma epidemia da doença, a prefeitura faz algumas ações de prevenção. Estamos realizando mutirões para eliminação de focos, monitoramento do vetor através das armadilhas, atividades aos sábados para vistoriar imóveis fechados durante a semana, além do reforço do combate através do carro fumacê a partir da próxima semana em alguns bairros, disse.

O levantamento da prefeitura revelou que a predominância de focos do mosquito está nas casas, não em terrenos baldios. Por isso, o responsável técnico pelo controle de vetores, Geremilson Gomes, informou que equipes de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde têm orientado moradores sobre a importância de eliminar os criadouros do Aedes aegypti de suas residências.

Para eliminar as fêmeas do mosquito e auxiliar na interrupção da ocorrência das doenças transmitidas pelo mosquito, a Secretaria Municipal de Saúde faz a aplicação de fumacê. Mas o uso do produto não pode ser indiscriminado. Não adianta jogar mais inseticida e nem inúmeras vezes. É preciso fazer o uso equilibrado. As pessoas ficam felizes quando percebem o fumacê passando todo o dia, porém, se isso passa a acontecer indiscriminadamente, acaba selecionando os mosquitos que sobrevivem ao fumacê. Na próxima epidemia, não vai adiantar usá-lo em momento algum, porque uma população maior de mosquitos serão resistentes ao inseticida, ressaltou Geremilson.