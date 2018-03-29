Linha Verde volta a valer a partir de semana que vem

A Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, será retomada a partir da semana que vem, mas ainda não está definido o dia exato para o retorno do funcionamento. Nesta quarta-feira (28), a Justiça cassou a liminar que suspendia a faixa exclusiva para os ônibus. Apesar da decisão, o advogado responsável pela ação informou que vai recorrer.
Segundo a decisão desta quarta-feira (28), do desembargador Délio Rocha Sobrinho, a ação pedindo a suspensão da Linha Verde, movida no último dia 20, declarava que não houve debate com a população, apontando a iniciativa como ilegal por ter violado o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que determina a discussão com a comunidade de mudanças no trânsito.
Na ocasião, com esse argumento, o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Mário Silva Nunes Neto, determinou a suspensão da Linha Verde. Ainda de acordo com o magistrado, o trânsito nos bairros próximos à faixa exclusiva para os ônibus também influenciaram na decisão.
Após a liminar, a Procuradoria Geral do Município (PGM) da Prefeitura de Vitória recorreu, na última quinta-feira (22), pedindo a anulação da suspensão. Do ponto de vista da prefeitura, a decisão não se sustentava, pois a Linha Verde teria sido discutida no Plano de Mobilidade Urbana, no Plano Plurianual (PPA), no Plano Diretor Urbano (PDU) e em outras audiências públicas pertinentes à matéria.
Segundo a decisão do desembargador, diferente do que foi pontuado pelo juiz Nunes, o município demonstrou através de documentos que realizou audiências públicas com a comunidade por mais de 10 anos antes da implementação do projeto.
Já em relação ao trânsito, Sobrinho evidenciou que o argumento utilizado pelo juiz de que os motoristas que usam o próprio veículo estavam com dificuldades para exercer o direito de ir e vir não combina com a Política Pública de Mobilidade Urbana da Capital. Segundo ela, o transporte coletivo é priorizado em detrimento do particular. Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na medida.
No que diz respeito a implementação do Projeto Linha Verde, não cabe a este Poder Judiciário avaliar a pertinência da execução do projeto, sendo esta função exclusiva do Poder Executivo local, o qual realizou estudos específicos para tanto (...), destacou o desembargador.
RECURSO
O advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, afirmou que o desembargador se baseou em documentos de 2006 e 2007 da prefeitura.
A prefeitura não conseguiu comprovar de fato que as comunidades ali foram ouvidas. A estratégia do município é jogar os pobres contra os ricos. Isso fica bem claro no recurso da procuradoria, criticando quem mora em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, em pleno século XXI.
Devido ao feriado de Páscoa, Amarildo explicou que entrará com o recurso na próxima segunda-feira.