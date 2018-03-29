Linha Verde volta a valer a partir de semana que vem

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

cassou a liminar que suspendia a faixa exclusiva para os ônibus. Apesar da decisão, o advogado responsável pela ação informou que vai recorrer. A Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, será retomada a partir da semana que vem, mas ainda não está definido o dia exato para o retorno do funcionamento. Nesta quarta-feira (28), a Justiçaque suspendia a faixa exclusiva para os ônibus. Apesar da decisão, o advogado responsável pela ação

Segundo a decisão desta quarta-feira (28), do desembargador Délio Rocha Sobrinho, a ação pedindo a suspensão da Linha Verde, movida no último dia 20, declarava que não houve debate com a população, apontando a iniciativa como ilegal por ter violado o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que determina a discussão com a comunidade de mudanças no trânsito.

Na ocasião, com esse argumento, o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Mário Silva Nunes Neto, determinou a suspensão da Linha Verde. Ainda de acordo com o magistrado, o trânsito nos bairros próximos à faixa exclusiva para os ônibus também influenciaram na decisão.

Após a liminar, a Procuradoria Geral do Município (PGM) da Prefeitura de Vitória recorreu, na última quinta-feira (22), pedindo a anulação da suspensão. Do ponto de vista da prefeitura, a decisão não se sustentava, pois a Linha Verde teria sido discutida no Plano de Mobilidade Urbana, no Plano Plurianual (PPA), no Plano Diretor Urbano (PDU) e em outras audiências públicas pertinentes à matéria.

Segundo a decisão do desembargador, diferente do que foi pontuado pelo juiz Nunes, o município demonstrou através de documentos que realizou audiências públicas com a comunidade por mais de 10 anos antes da implementação do projeto.

Já em relação ao trânsito, Sobrinho evidenciou que o argumento utilizado pelo juiz de que os motoristas que usam o próprio veículo estavam com dificuldades para exercer o direito de ir e vir não combina com a Política Pública de Mobilidade Urbana da Capital. Segundo ela, o transporte coletivo é priorizado em detrimento do particular. Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na medida.

No que diz respeito a implementação do Projeto Linha Verde, não cabe a este Poder Judiciário avaliar a pertinência da execução do projeto, sendo esta função exclusiva do Poder Executivo local, o qual realizou estudos específicos para tanto (...), destacou o desembargador.

RECURSO

O advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, afirmou que o desembargador se baseou em documentos de 2006 e 2007 da prefeitura.

A prefeitura não conseguiu comprovar de fato que as comunidades ali foram ouvidas. A estratégia do município é jogar os pobres contra os ricos. Isso fica bem claro no recurso da procuradoria, criticando quem mora em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, em pleno século XXI.