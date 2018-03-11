Linha Verde: prefeito de Vitória critica justiceiros do teclado

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, desabafou contra críticos da Linha Verde Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), fez na manhã deste sábado (10) uma defesa veemente da Linha Verde, a faixa exclusiva para ônibus que começa a funcionar, em fase experimental, na avenida Dante Michelini, na próxima segunda-feira (12).

Além de defender a medida como uma das primeiras soluções para o problema de mobilidade urbana da cidade, Luciano rebateu duramente as críticas de pessoas que têm usado as redes sociais para contestar a Linha Verde, fazendo, segundo ele, um debate de nível ruim. Segundo o prefeito, as redes sociais estão repletas de "donos da verdade, justiceiros do teclado, gestores de Facebook, que resolvem o mundo ali".

"Agora, por exemplo, estamos discutindo a Linha Verde em Vitória. É impressionante o nível de debate da Linha Verde. É impressionante! Eu estou só esperando para entrar nessa discussão. Ninguém fala de ônibus. Ninguém quer saber de quem está dentro dos ônibus! A discussão é em cima do automóvel. Eu quero dar um recado aqui: não há saída para a mobilidade urbana em lugar nenhum pelo automóvel. Nenhuma cidade. Pode pegar as capitais europeias, norte-americanas, cidades da Austrália, Nova Zelândia, aonde for. Me diga uma cidade que estimulou o uso do automóvel e resolveu a mobilidade urbana. Não tem! Mas as pessoas não querem saber", afirmou Luciano, em discurso feito por ele durante congresso estadual do seu partido, o PPS, na manhã deste sábado (10), na Câmara de Vitória.

Eu quero dar um recado aqui: não há saída para a mobilidade urbana em lugar nenhum pelo automóvel. Nenhuma cidade. Pode pegar as capitais europeias, norte-americanas, cidades da Austrália, Nova Zelândia, aonde for Luciano Rezende (PPS), prefeito de Vitória

'É ISSO QUE QUEREMOS'

O prefeito de Vitória foi bem claro: o que a Prefeitura de Vitória quer é exatamente o contrário: desestimular o uso do automóvel e tornar as viagens de ônibus mais rápidas, de tal modo que os condutores de carros de passeio individuais queiram trocá-los pelo transporte coletivo.

"Muitos acham que abrir um espaço para que os ônibus possam andar rápido é um desserviço. Mas eu digo a vocês: é isso que a gente quer. A gente quer que a faixa da direita, onde está o ônibus, ande rápido. E o cara que está no seu automóvel, do lado de cá, um por cada cara, olhe para o lado e fale: 'É, estou começando a querer andar de ônibus. É exatamente isso."

Eu digo a vocês: é isso que a gente quer. A gente quer que a faixa da direita, onde está o ônibus, ande rápido. E o cara que está no seu automóvel, do lado de cá, um pra cada carro, olhe para o lado e fale: É, estou começando a querer andar de ônibus.

COMPANHIA

O prefeito citou, ainda, uma série de cidades que já tomaram a mesma medida e conseguiram evoluir bastante em relação aos problemas de tráfego. "Aí a pessoa diz: 'Ah, essa é uma ideia maluca, sem sustentação'. Ok, estamos muito bem acompanhados: Paris, Viena, Nova York, Portland, no Estado de Oregon, Estados Unidos, que revolucionou a mobilidade urbana, cidades australianas. Estamos muito bem acompanhados. Não tem problema."

Por fim, Luciano desabafou contra pessoas que têm usado as redes para criticar o projeto:

"Existe o justiceiro e o gestor de Facebook. Aquele cara que acorda de manhã, lê todos os jornais, bota um cafezinho do lado e começa a solucionar os problemas do dia anterior, que foram decididos no momento em que estavam ocorrendo. Já com a análise posterior. E às vezes, de forma agressiva, de forma autoritária, de forma arrogante, como se fosse dono da verdade. Essas pessoas, muitas delas, deveriam se candidatar. Deveriam entrar em associações de moradores. Aliás, quando fazem isso, costumam ter dois, três, quatro, votos. Porque são os donos da verdade, justiceiros do teclado, gestores de Facebook, que resolvem o mundo ali."

ENTENDA O PROJETO

A Linha Verde na avenida Dante Michelini, em Vitória, já está pronta e estará em operação nesta segunda-feira (12), quando os motoristas já deverão seguir as orientações das equipes da prefeitura e evitar transitar por ela. Para isso, os motoristas passarão por um processo de educação e conscientização.

Durante a semana, os motoristas serão abordados nos semáforos e receberão material informativo. A ação de conscientização ocorrerá por, pelo menos, 30 dias.

A pista funcionará como uma faixa exclusiva para ônibus do transporte público, ônibus escolares, particulares e de excursão e turismo, além de micro-ônibus, táxis e vans. Ela será adotada de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.