Linha Verde: advogado vai recorrer na Justiça para nova suspensão

Após a decisão do desembargador Délio Rocha Sobrinho que cassa a suspensão da Linha Verde e permite que a prefeitura retome o funcionamento da via exclusiva para os ônibus, o advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, informou que irá entrar com recurso na próxima segunda-feira (2). A informação sobre a liminar cassada foi dada em primeira mão pelo colunista do Gazeta Online Leonel Ximenes.
O desembargador se baseou em documentos que a prefeitura apresentou no recurso que apontam que em 2006 e em 2007 houve diálogo com a comunidade. Na ocasião nem era sobre a Linha Verde, era o corredor exclusivo para ônibus, que no final das contas dá a mesma coisa.
Ainda de acordo com Amarildo, a prefeitura também apresentou publicações da página do prefeito Luciano Rezende no Facebook onde internautas fizeram comentários apoiando a iniciativa.
A prefeitura não conseguiu comprovar de fato que as comunidades ali foram ouvidas. A estratégia do município é jogar os pobres contra os ricos. Isso fica bem claro no recurso da procuradoria, criticando quem mora em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, em pleno século XXI.
Devido ao feriado de Páscoa, Amarildo explicou que não faz sentido entrar com o recurso, que cabe no processo, nesta quinta ou sexta-feira. Portanto, somente na próxima segunda-feira (2) o advogado disse que apresentará um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado.
O Conselho Popular de Vitória (CPV) acredita que a decisão que cassou a liminar que impedia o funcionamento da Linha Verde foi acertada. "A faixa exclusiva, que ainda está em fase de testes, é a infraestrutura necessária para a priorização do transporte coletivo, cuja a maioria da população faz uso. Ressaltando que as políticas públicas voltadas para a melhoria da infraestrutura dos ônibus também precisam avançar".