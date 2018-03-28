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Polêmica

Linha Verde: advogado vai recorrer na Justiça para nova suspensão

A liminar que suspendia o funcionamento da Linha Verde, em Camburi, foi cassada nesta quarta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 18:25

Publicado em 28 de Março de 2018 às 18:25

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após a decisão do desembargador Délio Rocha Sobrinho que cassa a suspensão da Linha Verde e permite que a prefeitura retome o funcionamento da via exclusiva para os ônibus, o advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, informou que irá entrar com recurso na próxima segunda-feira (2). A informação sobre a liminar cassada foi dada em primeira mão pelo colunista do Gazeta Online Leonel Ximenes.
O desembargador se baseou em documentos que a prefeitura apresentou no recurso que apontam que em 2006 e em 2007 houve diálogo com a comunidade. Na ocasião nem era sobre a Linha Verde, era o corredor exclusivo para ônibus, que no final das contas dá a mesma coisa.
Ainda de acordo com Amarildo, a prefeitura também apresentou publicações da página do prefeito Luciano Rezende no Facebook onde internautas fizeram comentários apoiando a iniciativa.
A prefeitura não conseguiu comprovar de fato que as comunidades ali foram ouvidas. A estratégia do município é jogar os pobres contra os ricos. Isso fica bem claro no recurso da procuradoria, criticando quem  mora em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, em pleno século XXI.
Devido ao feriado de Páscoa, Amarildo explicou que não faz sentido entrar com o recurso, que cabe no processo, nesta quinta ou sexta-feira. Portanto, somente na próxima segunda-feira (2) o advogado disse que apresentará um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado.
O Conselho Popular de Vitória (CPV) acredita que a decisão que cassou a liminar que impedia o funcionamento da Linha Verde foi acertada. "A faixa exclusiva, que ainda está em fase de testes, é a infraestrutura necessária para a priorização do transporte coletivo, cuja a maioria da população faz uso. Ressaltando que as políticas públicas voltadas para a melhoria da infraestrutura dos ônibus também precisam avançar".

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