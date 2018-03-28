Linha Verde: advogado vai recorrer na Justiça para nova suspensão

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

cassa a suspensão da Linha Verde e permite que a prefeitura retome o funcionamento da via exclusiva para os ônibus, o advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, informou que irá entrar com recurso na próxima segunda-feira (2). A informação sobre a liminar cassada foi dada em primeira mão pelo colunista do Gazeta Online Leonel Ximenes. Após a decisão do desembargador Délio Rocha Sobrinho quee permite que a prefeitura retome o funcionamento da via exclusiva para os ônibus, o advogado Amarildo Santos, responsável pela ação que pediu a suspensão da faixa, informou que irá entrar com recurso na próxima segunda-feira (2). A informação sobre a liminar cassada foi dada em primeira mão pelo colunista do

O desembargador se baseou em documentos que a prefeitura apresentou no recurso que apontam que em 2006 e em 2007 houve diálogo com a comunidade. Na ocasião nem era sobre a Linha Verde, era o corredor exclusivo para ônibus, que no final das contas dá a mesma coisa.

Ainda de acordo com Amarildo, a prefeitura também apresentou publicações da página do prefeito Luciano Rezende no Facebook onde internautas fizeram comentários apoiando a iniciativa.

A prefeitura não conseguiu comprovar de fato que as comunidades ali foram ouvidas. A estratégia do município é jogar os pobres contra os ricos. Isso fica bem claro no recurso da procuradoria, criticando quem mora em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, em pleno século XXI.

Devido ao feriado de Páscoa, Amarildo explicou que não faz sentido entrar com o recurso, que cabe no processo, nesta quinta ou sexta-feira. Portanto, somente na próxima segunda-feira (2) o advogado disse que apresentará um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado.