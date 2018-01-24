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Carnaval 2018

Liesge vai organizar o Carnaval de Vitória

A liga que representa as escolas do Grupo Especial vai receber verba de R$ 2,18 milhões para executar o carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 00:23

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 00:23

Escola de samba Boa Vista no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Rita Benezath
A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) venceu o edital da Prefeitura da Capital e vai organizar o Carnaval de Vitória em 2018. Para isso, receberá verba de R$ 2,18 milhões.
A Liesge representa as sete escolas que compõem o Grupo Especial: Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara. Elas desfilarão no dia 3 de fevereiro, um sábado.
A Liesge ficará responsável também pelos desfiles das escolas do Grupo A, que se apresentarão no dia anterior, no dia 2 de fevereiro.
Disputava o direito de realizar o Carnaval de Vitória a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), que representa as escolas do Grupo A: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros.
Segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Vitória, a Lieses não atendeu a duas das exigências do edital.
Uma delas pedia a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada um. A outra exigência não atendida foi de informações sobre o plano de trabalho.
A prefeitura vai publicar nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial do Município a classificação da Liesge como a liga escolhida para realizar o carnaval.
A Comissão de Seleção e Avaliação informou que após o prazo de recurso, de dois dias úteis, analisará a documentação de habilitação da entidade proponente classificada. A homologação do resultado do Processo de Credenciamento de Chamamento Público 012/2017 será publicada no Diário Oficial do Município na próxima segunda-feira (29), finalizou nota da prefeitura.
SEPARAÇÃO
Um impasse no último ano dividiu as escolas da Grande Vitória em duas ligas. Ano passado, o Carnaval de Vitória foi organizado pela Lieses, então presidida por Rogério Sarmento. Para 2018, uma nova liga, a Liesge, foi criada e representa as escolas do Grupo Especial. Sarmento deixou a presidência da Lieses e hoje comanda a Liesge.
Por conta desse impasse, as ligas decidiram que este ano nenhuma escola sobe ou cai. Não vai ter tempo de voltar a ter essa harmonia que sempre existiu no carnaval daqui. Então subir e descer, só em 2019, declarou em matéria publicada em A GAZETA, no último dia 20 de janeiro. Sarmento foi procurado ontem pela reportagem, mas não atendeu as ligações.
OS DESFILES
Grupo A
2 de fevereiro
Ordem dos desfiles: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros. A partir das 21 horas
Grupo Especial
3 de fevereiro
Ordem dos desfiles: Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara. A partir das 22 horas

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