Liesge vai organizar o Carnaval de Vitória

Escola de samba Boa Vista no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Rita Benezath

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) venceu o edital da Prefeitura da Capital e vai organizar o Carnaval de Vitória em 2018. Para isso, receberá verba de R$ 2,18 milhões.

A Liesge representa as sete escolas que compõem o Grupo Especial: Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara. Elas desfilarão no dia 3 de fevereiro, um sábado.

A Liesge ficará responsável também pelos desfiles das escolas do Grupo A, que se apresentarão no dia anterior, no dia 2 de fevereiro.

Disputava o direito de realizar o Carnaval de Vitória a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), que representa as escolas do Grupo A: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros.

Segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Vitória, a Lieses não atendeu a duas das exigências do edital.

Uma delas pedia a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada um. A outra exigência não atendida foi de informações sobre o plano de trabalho.

A prefeitura vai publicar nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial do Município a classificação da Liesge como a liga escolhida para realizar o carnaval.

A Comissão de Seleção e Avaliação informou que após o prazo de recurso, de dois dias úteis, analisará a documentação de habilitação da entidade proponente classificada. A homologação do resultado do Processo de Credenciamento de Chamamento Público 012/2017 será publicada no Diário Oficial do Município na próxima segunda-feira (29), finalizou nota da prefeitura.

SEPARAÇÃO

Um impasse no último ano dividiu as escolas da Grande Vitória em duas ligas. Ano passado, o Carnaval de Vitória foi organizado pela Lieses, então presidida por Rogério Sarmento. Para 2018, uma nova liga, a Liesge, foi criada e representa as escolas do Grupo Especial. Sarmento deixou a presidência da Lieses e hoje comanda a Liesge.

Por conta desse impasse, as ligas decidiram que este ano nenhuma escola sobe ou cai. Não vai ter tempo de voltar a ter essa harmonia que sempre existiu no carnaval daqui. Então subir e descer, só em 2019, declarou em matéria publicada em A GAZETA, no último dia 20 de janeiro. Sarmento foi procurado ontem pela reportagem, mas não atendeu as ligações.

OS DESFILES

Grupo A

2 de fevereiro

Ordem dos desfiles: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros. A partir das 21 horas

Grupo Especial

3 de fevereiro