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#somoscapixabas

Leitores serão destaque na edição dos 90 anos da Rede Gazeta

Fotos de assinantes das versões digital ou impressa vão estampar a capa e a contracapa do caderno. Cliques já podem ser enviados. Confira os detalhes

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 19:02
especial
Uma ação lançada por A GAZETA promete fortalecer ainda mais a interatividade entre o veículo e o seu público. Assinantes do jornal, nas versões impressa ou digital, terão suas fotos estampadas na edição comemorativa dos 90 anos da Rede Gazeta (capa e contracapa), que circulará no próximo dia 11 de setembro, data de aniversário da empresa.
A iniciativa é do Clube do Assinante, que selecionará leitores, ativos e adimplentes, por meio da ação Foto Promocional.
Os contemplados ganharão um par de ingressos de cinema da Rede Cinemark. Cada pessoa deverá validar sua participação digitando CPF ou CNPJ e enviar uma foto sua que contribua com o movimento #SomosCapixabas.
Não serão aceitas participações via e-mail, e sim somente aquelas feitas pelo site (clubedoassinante.agazeta.com.br/promocoes). Depois, é só clicar no link do movimento #SomosCapixabas.
 
Sede da Rede Gazeta, que completa 90 anos no dia 11 de setembro Crédito: Cedoc
É bem simples enviar as fotografias. É preciso se posicionar em um local com parede branca e ficar de frente para a câmera. Pode-se fazer um clique com o celular ou pedir para alguém fotografar.
A comissão formada pela equipe do Clube do Assinante escolherá as imagens que contemplem qualidade para impressão. Serão selecionados os autores de até 90 fotos para participação. O regulamento completo está detalhado no site do Clube do Assinante.  A retirada do prêmio (os ingressos) será feita na sede da Rede Gazeta, que fica localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, Vitória/ES.
O editor de fechamento de A GAZETA, Eduardo Fachetti, que articula as ações jornalísticas do movimento #SomosCapixabas na Redação Multimídia, explica que a ideia de destacar as imagens dos leitores vai ao encontro da proposta da mobilização, dando cada vez mais visibilidade à população do Estado, representada por seu público.
É uma proposta que quer jogar luz em quem faz este Estado, cuja história se confunde com a própria trajetória da Rede Gazeta em nove décadas.
 
 

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