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Trânsito

Leitão da Silva será parcialmente interditada para obras da Cesan

Interdição acontece na manhã desta terça (14), em uma faixa no sentido Jardim da Penha, em frente ao Supermercado Carone

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 21:29
Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Diego Alves | Prefeitura de Vitória
Um trecho da Avenida Leitão da Silva, no braço que dá acesso à Avenida Rio Branco, em Vitória, será parcialmente interditado pela Cesan na manhã desta terça-feira (4). No local será feito um serviço de manutenção na rede de água para melhorar o abastecimento na região.
A interdição ocorrerá em uma faixa no sentido ao bairro Jardim da Penha, em frente ao Supermercado Carone. O serviço está previsto para começar às 7h e deve terminar por volta das 11 horas.
A Prefeitura de Vitória foi acionada e motoristas devem ficar atentos e buscar vias alternativas.

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