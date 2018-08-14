Leitão da Silva será parcialmente interditada para obras da Cesan

Um trecho da Avenida Leitão da Silva, no braço que dá acesso à Avenida Rio Branco, em Vitória, será parcialmente interditado pela Cesan na manhã desta terça-feira (4). No local será feito um serviço de manutenção na rede de água para melhorar o abastecimento na região.
A interdição ocorrerá em uma faixa no sentido ao bairro Jardim da Penha, em frente ao Supermercado Carone. O serviço está previsto para começar às 7h e deve terminar por volta das 11 horas.
A Prefeitura de Vitória foi acionada e motoristas devem ficar atentos e buscar vias alternativas.