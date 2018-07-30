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Rede de esgoto

Leitão da Silva é parcialmente interditada para manutenção da Cesan

A Cesan informa que duas, das três faixas no sentido Centro de Vitória, ficarão interditadas até as 20h desta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 13:06

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 13:06

Av. Leitão da Silva ficará interditada nesta segunda (30) para obras da Cesan Crédito: Reprodução/Google Maps
O trânsito na Avenida Leitão da Silva, na altura da Emídio Pais, foi interditado parcialmente pela Cesan, no sentido Centro, para uma manutenção emergencial na rede de esgoto nesta segunda-feira (30). Apenas uma faixa ficará aberta. A interdição começou às 9h. A previsão é de que o serviço termine às 20h. 
A Cesan informou que a manutenção emergencial é para melhoria na rede de esgoto que atende a região que vai de Bento Ferreira ao Centro de Convenções. A companhia solicita aos motoristas atenção nesse trecho.
 
 

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