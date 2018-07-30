Leitão da Silva é parcialmente interditada para manutenção da Cesan

O trânsito na Avenida Leitão da Silva, na altura da Emídio Pais, foi interditado parcialmente pela Cesan, no sentido Centro, para uma manutenção emergencial na rede de esgoto nesta segunda-feira (30). Apenas uma faixa ficará aberta. A interdição começou às 9h. A previsão é de que o serviço termine às 20h.