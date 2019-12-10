Nova Leitão da Silva: após inauguração, guardas multam 30 em uma semana

Mesmo com aplicação de multas, motoristas seguem desrespeitando sinalização na Leitão da Silva Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma semana após a inauguração da nova Avenida Leitão da Silva , a Guarda Municipal de Vitória, responsável pela fiscalização de trânsito no local, aplicou 30 multas. A informação é da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran). Entre as autuações, do dia 1º de dezembro até o último domingo (8), estão estacionamento em local proibido, avanço de sinal vermelho, dirigir segurando telefone de celular e parar na área de cruzamento de vias.

A Gazeta esteve na avenida na manhã desta terça-feira (10) e flagrou pelo menos 20 veículos estacionados na pista da direita ao longo da via, nos dois sentidos. Nesses locais, de acordo com a sinalização, No entanto, motoristas continuam desrespeitando a sinalização e estacionando em locais proibidos. A reportagem deesteve na avenida na manhã desta terça-feira (10) e flagrou pelo menos 20 veículos estacionados na pista da direita ao longo da via, nos dois sentidos. Nesses locais, de acordo com a sinalização, é permitido estacionar somente aos sábados, domingos e feriados

Durante uma hora, tempo que a reportagem passou no local, nenhuma viatura da Guarda Municipal foi vista. E a fiscalização no trecho é feita somente pelos agentes, já que, segundo a Setran, a Avenida Leitão da Silva não possui câmeras para auxiliar na aplicação de multas.

Veículos estacionados irregularmente na Leitão da Silva

ESTACIONAMENTO

Na última sexta-feira (6), a Associação das Empresas da Leitão da Silva (Assemples) informou que está buscando, junto à prefeitura, a possibilidade de algumas lojas construírem estacionamentos em pontos de calçada mais ampla, o que, segundo eles, não é permitido pela legislação por causa de alguns centímetros.

Nesta terça-feira, a reportagem questionou novamente a prefeitura, agora sobre o que será feito diante do desrespeito dos motoristas à sinalização do local.

Por meio de nota, a Setran informou que "o trabalho de educação para o trânsito voltado para motoristas, ciclistas e pedestres acontecerá nos próximos dias". No texto, a prefeitura também reforçou que "a sugestão dos comerciantes de criar estacionamento no recuo das calçadas, nos pontos onde são mais largas, está sendo avaliada por técnicos da Setran, que estiveram numa visita na via com os responsáveis pelos estabelecimentos ".

MULTAS APLICADAS NA NOVA LEITÃO DA SILVA

Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização -> 1 autuação

Infração: grave - R$ 195,23

Medida administrativa: remoção do veículo

Avançar o sinal vermelho do semáforo -> 1 autuação

Infração: gravíssima - R$ 293,47

Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos -> 1 autuação

Infração: média - R$ 130,16

Medida administrativa: remoção do veículo

Estacionar no passeio -> 2 autuações

Infração: grave - R$ 195,23

Medida administrativa: remoção do veículo

Dirigir veículo segurando telefone celular -> 4 autuações

Infração: gravíssima - R$ 293,47

Parar na área de cruzamento de vias -> 21 autuações