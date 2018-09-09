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Leilão da Receita Federal tem iphone por R$ 1,3 mil, MacBook e PS4

Além dos eletrônicos, leilão também traz itens de vestuários e até automóveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 21:59

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 21:59

iPhone e outros produtos eletrônicos no leilão da Receita Federal Crédito: YouTube|ConceptsiPhone|Reprodução
Um leilão da Receita Federal, com propostas abertas até o dia 11 de setembro, oferece produtos como iPhone 6S, iPad, Apple Watch Series 3, MacBook Pro e PS4. Os eletrônicos fazem parte de apreensões realizadas pelo órgão público e precisam ser retirados no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A sessão para lances está prevista para o dia 12 de setembro. As informações foram divulgadas pelo site techtudo. 
Os preços dos lotes são muito menores do que os praticados habitualmente pelo mercado. O pacote contendo o iPhones 6S e o iPad, por exemplo, tem o valor mínimo indicado de R$ 1.300. No site da Apple Brasil, o preço mínimo que o consumidor pagaria na soma dos dois produtos seria R$ 4.998.
Da mesma forma, um MacBook Pro de 13 polegadas é leiloado pelo valor mínimo de R$ 2.800 junto com um AirPod original. No site da fabricante, o consumidor não pagaria menos de R$ 13.098 nessa dupla. 
Como funciona o leilão da Receita Federal?
 
Depois que todos os produtos são apreendidos em alguma operação, catalogados e disponibilizados para leilão eletrônico no site da Receita Federal, os interessados podem fazer propostas dentro do tempo hábil. É necessário ter CPF e um certificado digital válido para acessar o sistema do e-Cac, onde os lances podem ser feitos.

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