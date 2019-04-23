Lei de promoções é enviada à Assembleia e desagrada PMs

O governo do Estado encaminhou ontem à Assembleia Legislativa projeto de lei complementar com alterações na legislação de promoção de militares e bombeiros. Pela reação das entidades que representam a corporação, as propostas não agradaram à categoria.

Presidente da Associação de Cabos e Soldados (ACS), Jackson Eugênio Silote avalia que o texto atual piora a legislação vigente, criada na última gestão de Paulo Hartung, e que havia sido bastante criticada.

“Nossa proposta era que fosse criada uma legislação baseada na anterior a de Hartung, que viesse a nos dar segurança para a carreira. E não foi isso que aconteceu”, observa.

O cabo Eugênio acredita que, se o projeto for aprovado da maneira como o governo o enviou, a tropa ficará desmotivada. “Temos policiais com 23 anos de carreira e só uma promoção ao longo de todo esse período. Os pedidos atendidos eram necessários, mas tínhamos uma ordem de prioridades. O mais importante não foi atendido”, ressalta.

Um dos pontos criticados é a necessidade de o policial esperar pelo menos dois anos para ter a chance de avançar na carreira. A única exceção é para cabos, que podem esperar metade do tempo. “Mas, na legislação anterior, nem interstício havia”, compara Eugênio.

Outra queixa, reforçada também pela Associação dos Subtenentes e Sargentos (Asses), é em relação ao limite de vagas para formação. “Limitaram o número de alunos nos cursos. A academia já formou 1.000 alunos por ano e agora falam que só é possível 240”, queixa-se o presidente da entidade, capitão Neucimar Amorim. Ambas entidades vão apresentar propostas de emendas aos deputados.

Já o presidente da Associação de Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), coronel Marcos Aurélio Capita da Silva, disse que vai analisar o projeto e somente hoje irá se manifestar sobre o caso.

SAIBA

Algumas mudanças

OFICIAIS

Promoção ao posto de coronel por antiguidade e merecimento. Na legislação atual, prevalece a meritocracia.

Retirada da data de previsão para iniciar o Curso Superior de Polícia (CSP). A formação é necessária para avançar na carreira, mas a proposta prevê que a promoção só será impedida se o CSP for oferecido e o PM não o fizer.

PRAÇAS

Inserção de medalhas para cômputo da avaliação de títulos, que hoje não são consideradas.

Redução para um ano do intervalo para cabo concorrer a curso de sargento. Hoje são dois.

O que os PMs queriam

Retorno imediato das vagas retiradas na gestão anterior. O projeto prevê a retomada de 75% delas, e gradativamente até 2022.

Fim do intervalo para avanço dos PMs na carreira, ou ao menos redução de dois anos para um.

Possibilidade de promoção de policiais que estejam respondendo a procedimentos, considerando a presunção de inocência como prevê a Constituição Federal.