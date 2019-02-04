'Lamentável acontecer novamente', diz procurador do ES em Brumadinho

Três procuradores do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) estão participando da força-tarefa para apurar a tragédia de Brumadinho , em Minas Gerais. Entre eles, o procurador da República em Colatina, Malê de Aragão Frazão, que afirma ser lamentável um novo rompimento de barragem acontecer em situações semelhantes.

O procurador também integra a força-tarefa que apura como a tragédia de Mariana atinge os moradores às margens do Rio Doce e declara que espera que a assistência às famílias seja melhor desta vez, com a chamada, por ele, centralidade da dor das famílias, que é o foco nas famílias que estão sofrendo com as mortes e desaparecimento de vítimas.

O procurador ressaltou que há insuficiência na fiscalização de barragens no Brasil e que esse é um dos passos para evitar que novos desastres aconteçam. A mineração, além de ser poluidora, pode gerar sérios riscos ao meio ambiente e à vida humana, explicou.

Como é voltar para uma nova tragédia, após o acontecimento com a da Samarco?

Há pouco tempo a gente fez um balanço e conversamos dos três anos da tragédia da barragem de Fundão, em Mariana, que acabou contaminando toda a bacia do Rio Doce, e é lamentável a gente ver os mesmos erros se repetindo, com uma nova barragem estourando. Desta vez com uma quantidade menor de rejeitos, mas com quantidade de pessoas mortas já passando de 100 e mais de duzentas desaparecidas.

Números dão conta de mais de 120 mortos. Há 65 funcionários da Vale e outros 140 de empresas terceirizadas sendo procurados

É uma grande tragédia ambiental e humana novamente. O número de vítimas é muito grande. As famílias estão muito fragilizadas. Eu estive em Belo Horizonte a semana passada toda, em auxílio a colegas de Minas Gerais, e pude ver, fui bastante a campo, e conversei com as famílias dos locais atingidos e pude verificar o estado de luto muito grande das famílias, além da perda da dignidade, do sustento e das suas casas. É algo parecido com o que aconteceu com as famílias ao longo do Rio Doce, mas com o agravante da dor e angústia de boa parte das comunidades porque boa parte dos parentes ainda não tinham sido localizados. Um dos momentos que mais me impressionou foi quando estávamos em uma reunião e as pessoas ficavam angustiadas cada vez que chegava algum helicóptero com corpos, achando que poderia ser algum parente. É um drama humano muito grande.

Se a gente pudesse fazer uma comparação com a tragédia de 2015, do ponto de vista humano temos um ponto gravíssimo que é a quantidade de mortos. Quando a gente pensa na estrutura, ao que levou ao rompimento e distribuição da lama tem características semelhantes?

A barragem tinha alteamento por montante. Nas alegações da própria Vale ela estaria inativa, mas ainda assim tinha monitoramento das condições dela. Inclusive alegam que, provavelmente, era algo que não tivesse no estado da técnica. Ainda estamos apurando essas questões porque a barragem tinha licenciamento para aproveitamento dos rejeitos que estavam ali e até um determinado descomissionamento, como consta no procedimento de licenciamento de Minas Gerais. A barragem se estoura ao que parece por liquefação, a gente verifica alguns elementos que se repetem. É possível ver indícios de que também houve algum tipo de falha em relação à Vale. Temos que confirmar essa suspeita, porque todos os relatórios diziam que havia estabilidade do maciço, mas na imagem do momento da ruptura mostra que tinha indício de que havia um problema muito grave para a estrutura se desfazer daquele jeito.

Em Fundão tinha água, certo?

À princípio tinha. A principal causa de Fundão foi liquefação estática, porque teve um alteamento e foi colocado uma quantidade maior de rejeitos e fizeram uma obra de reforço, contudo a obra não foi suficiente para suportar o peso. A compressão do maciço faz com que a terra se comporte como líquido e aí ela começa a penetrar e infiltrar e quebra a barragem, gerando o desmoronamento.

A gente ainda está apurando, mas pela imagem o estouro da barragem teve certas semelhanças. A força-tarefa está procurando informações dos diversos órgãos que já estão atuando no resgate, no primeiro monitoramento e órgãos ambientais, na cooperação para conseguir essas informações o mais rapidamente possível. É impressionante como a história parece estar se repetindo. Esperamos que com relação ao atendimento emergencial das vítimas e reparação, não se repita o que a gente está acompanhando nesses últimos três anos.

A gente está tratando de uma infinidade maior de pessoas que terão que ser assistidas. Essa é uma força-tarefa para ontem, não é?!

É, é uma força-tarefa que precisa estar atuando forte. Todos os colegas que foram designados para atuar em auxílio ao Dr. José Adércio, que é procurador natural do caso, estão totalmente empenhados para buscar apurar tudo o mais rápido possível em todas as dimensões da responsabilidade da Vale e de todos os atores envolvidos nessa barragem de Brumadinho e conseguir a Justiça para todos os que vivem dentro do ciclo do caminho da lama, inclusive os que vivem do Rio Paraopeba. É importante salientar que o caminho da lama ainda não foi totalmente confirmado. Algumas projeções e medidas foram pensadas, mas a lama está se movendo. Não dá pra dimensionar o estrago que a lama vai fazer. A gente já teve notícia de uma comunidade indígena que foi atingida e precisou sair do local de morada, assim como um assentamento de reforma agrária, onde as pessoas estão ilhadas, mais para o interior de Minas Gerais. Os colegas estão empenhados com apurações em paralelo. Todo mundo em full-time para buscar resultados. O foco inicial da força-tarefa é a parte de reduzir a vulnerabilidade das vítimas. Mas estamos buscando apurar bem as causas e o tamanho do estrago ambiental.

Em virtude da tragédia da Samarco e dessa agora da Vale, imagino que as famílias que moram próximas de barragem devem dormir com sono preocupado de serem surpreendidos. Há problemas sério na fiscalização e falta técnicos para a quantidade de barragens, não?

Sim, há uma insuficiência e isso já é atestado. A Polícia Federal realizou uma ação coordenada de segurança de barragens e buscou cobrar dos órgãos públicos um incremento na estrutura de fiscalização. A atividade de mineração no Brasil é forte e não tem corpo técnico suficiente para fazer a fiscalização de todas as barragens que nós temos no país. Isso é preocupante. A mineração além de ser poluidora, pode gerar sérios riscos ao meio ambiente e a vida humana.

Essa força-tarefa tem concentração em Minas Gerais?

Os colegas do Espírito Santo vão atuar em colaboração aos colegas de Minas. As minhas funções em Colatina vou continuar exercendo, assim como na força-tarefa do Rio Doce. Então, os colegas que são de fora do Estado trabalham em auxílio à equipe de Minas, mas todos nós temos trabalho e não vou me afastar do caso do Rio Doce, nem tão pouco das minhas funções aqui em Colatina.

Algo que o senhor gostaria de acrescentar?