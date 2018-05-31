Lama cirúrgica: TJES nega habeas corpus a médicos presos

Rodrigo Souza é um dos médicos presos na operação Lama Cirúrgica Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

Os três médicos ortopedistas, réus em ação penal que apura o suposto envolvimento deles em esquema de adulteração de material cirúrgico  esquema denunciado pela Operação Lama Cirúrgica  tiveram o pedido de liberdade (Habeas Corpus) negado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (30).

As prisões preventivas de Nilo Lemos Neto, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cassia Alves Júnior foram decretadas pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal de Serra, que recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual e decidiu manter a medida. As defesas dos réus recorreram com os pedidos de habeas corpus, alegando que houve constrangimento ilegal. Os médicos foram denunciados pelos seguintes crimes: adulteração de produtos medicinais, estelionato, integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens ou valores.

Segundo o relator do processo, desembargador Pedro Valls Feus Rosa, não há o que se que questionar quanto à materialidade e aos indícios de autoria dos crimes. Ele destacou ainda que a prisão preventiva se faz necessária para se garantir a ordem pública e a paz social. Para o desembargador esses preceitos não podem ser aplicados apenas quando se trata do uso de violência ou grave ameaça: A ordem pública é igualmente atingida, ou até mesmo mais abalada, pelo grau de nocividade da conduta criminosa e quando não se pode sequer precisar o número e a identidade de vítimas que foram por ela atingidas. A tranquilidade social é também fortemente quebrada quando, como no caso dos autos, o crime ocorre no particular momento em que a população confia a um médico sua própria vida, em situação de particular fragilidade proveniente de uma doença, na certeza de que o melhor será feito, disse , em sua decisão.

Feu rosa acrescentou ainda que "a ordem pública é violada e encontra-se sim ameaçada quando médicos utilizam-se do precioso saber que possuem e do poder que detêm sobre a vida das pessoas para transformar a saúde em reles mercadoria e, como se isso fosse pouco, comercializá-la no mercado ilegal, disse, acrescentando que a prisão também se justifica para a conveniência da instrução processual, tendo em vista que se colocados em liberdade, os réus podem prejudicar a obtenção de provas.

De acordo com o voto do Relator, há depoimentos de réus colaboradores que indicam que teria havido tentativa de coação de testemunhas e de destruição de provas. E mais, que há relatos da polícia de que existe outra investigação em curso, que envolve inclusive a Polícia Federal, e que tem como objetivo esclarecer uma possível infração de lavagem de dinheiro pelos envolvidos.

Com base nisso, o desembargador destacou em sua decisão que a liberdade dos réus, ao menos nessa fase processual, indicaria claro perigo ao sucesso das investigações que estão apenas no início. "Poderá macular as provas então desconhecidas, poderá estabelecer contato com outros possíveis coautores, poderá ocultar ou destruir provas não verificadas até o momento, e ainda movimentar eventuais contas bancárias ainda não identificadas, apagar ou tentar apagar o produto do que se diz ser crime, usar os valores para fins diversos, em prejuízo do processo penal a que responde ou das investigações em curso., destacou Feu Rosa.

Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual - já aceita pela Justiça - em pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos existem indícios de uso de material reprocessado. A fraude consistia em cobrar de planos de saúde, como se fossem novos, materiais cirúrgicos de uso único, mas por eles ilegalmente reprocessados.

Nove pessoas, entre médicos e empresários, se tornaram réus. Três delas, os ortopedistas Nilo Lemos Neto, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia, estão na cadeia. O também médico Eduardo Araújo Ramalho virou réu, mas responde ao processo em liberdade.

O advogado Ludgero Liberato, que representa o médico Rodrigo Souza Soares, destacou que, embora respeitável, a decisão foi equivocada, por não considerar que a investigação já foi concluída e que o afastamento dos médicos da medicina seria suficiente para permitir o regular processamento da ação pena.