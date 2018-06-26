Lama Cirúrgica: Justiça manda soltar médico preso em operação

O ortopedista Nilo Lemos Neto, réu em ação penal que apura o suposto envolvimento dele em esquema de adulteração de material cirúrgico  denunciado pela Operação Lama Cirúrgica  teve seu pedido de liberdade aceito pelo ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mesma liminar também o impede de participar de qualquer procedimento cirúrgico.

Ortopedista Nilo Lemos Neto foi preso em fevereiro Crédito: Reprodução | LinkedIn

A decisão foi concedida no último dia 18 e, segundo o seu advogado, Patrick de Oliveira Berriel, o médico já foi liberado. Ele argumenta ainda que as acusações contra o seu cliente, constantes no processo, não foram baseadas em provas.

"Elas foram baseadas em delações, o que não é prova, mas um meio de obtenção de provas. E elas não vão se sustentar durante a instrução criminal. Estará provado que os delatores mentiram e, com certeza, irão responder criminalmente, de acordo com a lei de organizações criminosas", assinalou.

Berriel explicou ainda que o médico está, temporariamente, impedido de realizar procedimentos cirúrgicos, mas que esta situação deverá se modificar quando ocorrer o julgamento do mérito, ainda sem data prevista.





No mês de maio o ortopedista Nilo Lemos Neto teve o seu pedido de liberdade (Habeas Corpus) negado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Os outros dois ortopedistas presos e denunciados com ele, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cassia Alves Júnior, permanecem presos Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | Fevereiro 2018

Os outros dois ortopedistas presos e denunciados com ele, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cassia Alves Júnior, permanecem presos.

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As prisões preventivas dos três ortopedistas foram decretadas pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal de Serra, que recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual e decidiu manter a medida. As defesas dos réus recorreram com os pedidos de habeas corpus, alegando que houve constrangimento ilegal.

Os médicos foram denunciados pelos seguintes crimes: adulteração de produtos medicinais, estelionato, integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens ou valores.

Na denúncia, o Ministério Público Estadual informou que, em pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos, existem indícios de uso de material reprocessado. A fraude consistia em cobrar de planos de saúde, como se fossem novos, materiais cirúrgicos de uso único, mas por eles ilegalmente reprocessados. Nove pessoas, entre médicos e empresários, se tornaram réus. Além dos três ortopedistas, o também médico Eduardo Araújo Ramalho virou réu, mas responde ao processo em liberdade.