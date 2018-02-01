Lama Cirúrgica: ANS vai investigar planos de saúde no Espírito Santo

A Agência Nacional de Saúde de Suplementar (ANS) irá investigar se houve envolvimento de operadoras de planos de saúde no esquema de reutilização ilegal de instrumentos cirúrgicos na área de ortopedia. A fraude foi descoberta pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) há cerca de duas semanas.
Em nota, a Agência, cuja função é justamente a de regular e fiscalizar as atividades dos planos, afirma que deverá realizar uma diligência no hospital mencionado na denúncia para apurar se há envolvimento de operadoras de planos de saúde no caso, mas não informou o nome do local. Outras informações ainda serão divulgadas.
A operação Lama Cirúrgica já apurou que instrumentos que deveriam ser descartados estavam sendo reprocessados e vendidos pelas empresas Alfa Medical e a Golden Hospitalar para serem utilizados em hospitais. Até o momento, os donos das empresas e um enfermeiro já foram presos e quatro médicos são investigados. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.
AFECC
A Afecc, instituição mantenedora do Hospital Santa Rita, afirma que não é compradora dos materiais vendidos pela empresa Golden Hospitalar, cujos donos são investigados pelo Nuroc. Conforme divulgado na última terça-feira (30) por A GAZETA, o relatório técnico do Núcleo mostra que ao menos 18 hospitais e planos de saúde do Estado constavam na lista de clientes da Golden, incluindo o Hospital Santa Rita.
No entanto, em nota, a Afecc contesta: os produtos utilizados em cirurgias são adquiridos e fornecidos diretamente pelas operadoras dos planos de saúde aos pacientes assistidos.
Na data de publicação da reportagem, o Santa Rita havia informado em nota que os produtos médicos usados são rigorosamente controlados por setores internos. Destacou que em novembro de 2017, a Vigilância Sanitária esteve no hospital e constatou que não havia qualquer irregularidade nos produtos e rotinas, e também concluiu que não havia nenhuma necessidade de ajustes.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) garante que as informações do documento são comprovadas. O relatório preliminar do Nuroc possui documentos que comprovam aquisição de materiais. Os documentos fazem parte do inquérito policial, diz em nota.