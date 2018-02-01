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Lama cirúrgica

Lama Cirúrgica: ANS vai investigar planos de saúde no Espírito Santo

Em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar afirma que fará diligências em um hospital mencionado na denúncia de reaproveitamento ilegal de materiais cirúrgicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 00:58

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 00:58

Material apreendido pelo Nuroc em empresa que vendia itens cirúrgicos reutilizados Crédito: Kaique Dias
A Agência Nacional de Saúde de Suplementar (ANS) irá investigar se houve envolvimento de operadoras de planos de saúde no esquema de reutilização ilegal de instrumentos cirúrgicos na área de ortopedia. A fraude foi descoberta pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) há cerca de duas semanas.
Em nota, a Agência, cuja função é justamente a de regular e fiscalizar as atividades dos planos, afirma que deverá realizar uma diligência no hospital mencionado na denúncia para apurar se há envolvimento de operadoras de planos de saúde no caso, mas não informou o nome do local. Outras informações ainda serão divulgadas.
A operação Lama Cirúrgica já apurou que instrumentos que deveriam ser descartados estavam sendo reprocessados e vendidos pelas empresas Alfa Medical e a Golden Hospitalar para serem utilizados em hospitais. Até o momento, os donos das empresas e um enfermeiro já foram presos e quatro médicos são investigados. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.
AFECC
A Afecc, instituição mantenedora do Hospital Santa Rita, afirma que não é compradora dos materiais vendidos pela empresa Golden Hospitalar, cujos donos são investigados pelo Nuroc. Conforme divulgado na última terça-feira (30) por A GAZETA, o relatório técnico do Núcleo mostra que ao menos 18 hospitais e planos de saúde do Estado constavam na lista de clientes da Golden, incluindo o Hospital Santa Rita.
No entanto, em nota, a Afecc contesta: os produtos utilizados em cirurgias são adquiridos e fornecidos diretamente pelas operadoras dos planos de saúde aos pacientes assistidos.
Na data de publicação da reportagem, o Santa Rita havia informado em nota que os produtos médicos usados são rigorosamente controlados por setores internos. Destacou que em novembro de 2017, a Vigilância Sanitária esteve no hospital e constatou que não havia qualquer irregularidade nos produtos e rotinas, e também concluiu que não havia nenhuma necessidade de ajustes.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) garante que as informações do documento são comprovadas. O relatório preliminar do Nuroc possui documentos que comprovam aquisição de materiais. Os documentos fazem parte do inquérito policial, diz em nota.

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