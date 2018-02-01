Lama Cirúrgica: ANS vai investigar planos de saúde no Espírito Santo

Material apreendido pelo Nuroc em empresa que vendia itens cirúrgicos reutilizados Crédito: Kaique Dias

A Agência Nacional de Saúde de Suplementar (ANS) irá investigar se houve envolvimento de operadoras de planos de saúde no esquema de reutilização ilegal de instrumentos cirúrgicos na área de ortopedia. A fraude foi descoberta pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) há cerca de duas semanas.

Em nota, a Agência, cuja função é justamente a de regular e fiscalizar as atividades dos planos, afirma que deverá realizar uma diligência no hospital mencionado na denúncia para apurar se há envolvimento de operadoras de planos de saúde no caso, mas não informou o nome do local. Outras informações ainda serão divulgadas.

A operação Lama Cirúrgica já apurou que instrumentos que deveriam ser descartados estavam sendo reprocessados e vendidos pelas empresas Alfa Medical e a Golden Hospitalar para serem utilizados em hospitais. Até o momento, os donos das empresas e um enfermeiro já foram presos e quatro médicos são investigados. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.

AFECC

A Afecc, instituição mantenedora do Hospital Santa Rita, afirma que não é compradora dos materiais vendidos pela empresa Golden Hospitalar, cujos donos são investigados pelo Nuroc. Conforme divulgado na última terça-feira (30) por A GAZETA, o relatório técnico do Núcleo mostra que ao menos 18 hospitais e planos de saúde do Estado constavam na lista de clientes da Golden, incluindo o Hospital Santa Rita.

No entanto, em nota, a Afecc contesta: os produtos utilizados em cirurgias são adquiridos e fornecidos diretamente pelas operadoras dos planos de saúde aos pacientes assistidos.

Na data de publicação da reportagem, o Santa Rita havia informado em nota que os produtos médicos usados são rigorosamente controlados por setores internos. Destacou que em novembro de 2017, a Vigilância Sanitária esteve no hospital e constatou que não havia qualquer irregularidade nos produtos e rotinas, e também concluiu que não havia nenhuma necessidade de ajustes.