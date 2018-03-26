Kombi desgovernada bate em carros e deixa feridos em Vitória

O acidente aconteceu na descida da Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias

Uma Kombi desgovernada causou um acidente grave na Rua Filomeno Ribeiro, no Centro de Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (26). Quatro carros foram atingidos e, ao todo, três pessoas ficaram feridas.

Valter Santos, motorista do veículo desgovernado, contou que, ao descer o morro da Rua Sete, o freio parou de funcionar e, por isso, acabou batendo em vários carros.

"Eu vim descendo e freando, mas o freio falhou. Deixei bater, não tinha o que fazer. Eu estava carregando entulho e telha quebrada lá pra Resistência. Eu trabalho com frete. Agora estou sem meu carro e sem meu trabalho", lamentou.

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Marcos Vinícius, esposo da vítima que ficou ferida no Fox, contou que o susto foi grande. "Se o carro dela não tivesse parado a Kombi, teria sido pior porque tinham crianças e mulheres subindo a ladeira no momento do acidente", explicou. "Fiquei muito assustado na hora, mas graças a Deus temos seguro e vamos correr atrás. O importante é que ninguém se feriu gravemente. Foi um acidente", completou Vinícius.