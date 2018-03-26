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Acidente

Kombi desgovernada bate em carros e deixa feridos em Vitória

O acidente aconteceu na descida da Rua Sete, no Centro de Vitoria

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:55
O acidente aconteceu na descida da Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias
Uma Kombi desgovernada causou um acidente grave na Rua Filomeno Ribeiro, no Centro de Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (26). Quatro carros foram atingidos e, ao todo, três pessoas ficaram feridas.
Valter Santos, motorista do veículo desgovernado, contou que, ao descer o morro da Rua Sete, o freio parou de funcionar e, por isso, acabou batendo em vários carros. 
"Eu vim descendo e freando, mas o freio falhou. Deixei bater, não tinha o que fazer. Eu estava carregando entulho e telha quebrada lá pra Resistência. Eu trabalho com frete. Agora estou sem meu carro e sem meu trabalho", lamentou.
VEJA VÍDEO
Marcos Vinícius, esposo da vítima que ficou ferida no Fox, contou que o susto foi grande. "Se o carro dela não tivesse parado a Kombi, teria sido pior porque tinham crianças e mulheres subindo a ladeira no momento do acidente", explicou. "Fiquei muito assustado na hora, mas graças a Deus temos seguro e vamos correr atrás. O importante é que ninguém se feriu gravemente. Foi um acidente", completou Vinícius. 
Equipes do Samu estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Um rapaz que estava no banco de carona da Kombi ficou gravemente ferido. O motorista não sofreu nenhum ferimento.

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