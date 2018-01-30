Kombi capota e sai da pista na Rodovia do Contorno

Um motorista perdeu o controle da Kombi que dirigia, capotou e saiu da pista, na manhã desta terça-feira (30). O acidente aconteceu próximo a uma transportadora, no quilômetro 294 da Rodovia do Contorno, em Cariacica.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o motorista da Kombi sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Apesar do susto, não houve interdição de pista. Equipes da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local.

VILA VELHA

Uma colisão traseira envolvendo um veículo de passeio e um caminhão aconteceu por volta de 10h17 da manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu na Rodovia do Sol, na altura do Shopping Boulevard Vila Velha, no sentido Guarapari.

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, uma pista está bloqueada e a outra fluindo normalmente. Não há informações sobre vítimas.