Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Kombi capota e sai da pista na Rodovia do Contorno

O motorista da Kombi sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 13:33

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 13:33

Um motorista perdeu o controle da Kombi que dirigia, capotou e saiu da pista, na manhã desta terça-feira (30). O acidente aconteceu próximo a uma transportadora, no quilômetro 294 da Rodovia do Contorno, em Cariacica.
Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o motorista da Kombi sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Apesar do susto, não houve interdição de pista. Equipes da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local.
VILA VELHA
Uma colisão traseira envolvendo um veículo de passeio e um caminhão aconteceu por volta de 10h17 da manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu na Rodovia do Sol, na altura do Shopping Boulevard Vila Velha, no sentido Guarapari.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, uma pista está bloqueada e a outra fluindo normalmente. Não há informações sobre vítimas.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados