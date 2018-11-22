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Cachoeiro de Itapemirim

Justiça nega indenização a mulher que teve queimadura estética no ES

A vítima narra que começou um procedimento de depilação definitiva em algumas áreas do corpo com uma médica dermatologista. Em defesa, a dermatologista contestou e pediu improcedência da ação, pois 'se trata de um caso comum na técnica'

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 21:21
A autora narra que iniciou um procedimento estético de depilação definitiva em algumas áreas do corpo Crédito: Divulgação
Uma mulher que diz ter sofrido queimaduras ao realizar um procedimento estético em Cachoeiro de Itapemirim não receberá indenização pelo dano, como informou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta quarta-feira (21).
A vítima narra que começou um procedimento de depilação definitiva em algumas áreas do corpo com uma médica dermatologista. Ela chegou a relatar a profissional que sentia muitas dores e ardência durante as sessões, mas foi informada que eram sintomas normais do tratamento.
Segundo o TJES, em uma das sessões, de acordo com a vítima, o procedimento chegou a causar feridas no corpo, de modo que ela precisou procurar atendimento em um posto de saúde, onde foram detectadas queimaduras de segundo grau. Ela narrou, ainda, que foi acometida a uma crise alérgica medicamentosa devido aos remédios indicados pela profissional.
Em defesa, a dermatologista contestou e pediu improcedência da ação, pois "se trata de um caso comum na técnica de depilação definitiva". O magistrado da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim analisou o processo e declarou que não houve erro médico, já que as lesões experimentadas pela mulher são "comuns em tratamentos estéticos".

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