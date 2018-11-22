Justiça nega indenização a mulher que teve queimadura estética no ES

A autora narra que iniciou um procedimento estético de depilação definitiva em algumas áreas do corpo Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim não receberá indenização pelo dano, como informou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta quarta-feira (21). Uma mulher que diz ter sofrido queimaduras ao realizar um procedimento estético emnão receberá indenização pelo dano, como informou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo () nesta quarta-feira (21).

A vítima narra que começou um procedimento de depilação definitiva em algumas áreas do corpo com uma médica dermatologista. Ela chegou a relatar a profissional que sentia muitas dores e ardência durante as sessões, mas foi informada que eram sintomas normais do tratamento.

Segundo o TJES, em uma das sessões, de acordo com a vítima, o procedimento chegou a causar feridas no corpo, de modo que ela precisou procurar atendimento em um posto de saúde, onde foram detectadas queimaduras de segundo grau. Ela narrou, ainda, que foi acometida a uma crise alérgica medicamentosa devido aos remédios indicados pela profissional.