Justiça nega indenização a família de detento que morreu em presídio

A Justiça negou o recurso da família que não se conformou com a sentença de não receber indenização do Governo Estadual pela morte do filho enquanto ele estava preso no Espírito Santo.
De acordo com o processo, a família alega que a morte do filho aconteceu pela falta de tratamento médico adequado, o que deveria ter sido providenciado pela unidade prisional. O rapaz possuía uma bala alojada na coluna cervical, que por falta de exames e tratamento, acabou infeccionando. Ele teve uma parada cardíaca decorrente de choque séptico e morreu.
O Governo do Estado contestou a versão da família e disse que as alegações não são verdadeiras, pois o jovem foi internado por duas vezes e examinado por especialistas em neurologia e ortopedia. O Governo Estadual disse ainda que os médicos que o atenderam concluíram que era inviável retirar o projétil que já estava alojado no corpo dele há mais de sete anos.
O relator do processo, o desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, destacou que o detento já estava doente antes do encarceramento e que ele recebeu atendimento médico sempre que precisou.
A primeira sentença, proferida pelo juiz Thiago Albani Oliveira, destaca que não havia prova que comprovasse a omissão do Estado no atendimento do homem. Ele ressaltou ainda que a família do detento o abandonou enquanto estava sob custódia. Para o relator do processo, portanto, não houve omissão por falta do Governo e não há provas de que ele morreu por conta da falta de estrutura da prisão. A sentença foi mantida e a indenização negada pela Justiça.