Justiça nega indenização a família de detento que morreu em presídio

Decisão da Justiça diz que o Estado prestou a devida assistência ao preso, enquanto os pais o teriam abandonado mesmo sabendo da gravidade do estado de saúde dele Crédito: Divulgação

A Justiça negou o recurso da família que não se conformou com a sentença de não receber indenização do Governo Estadual pela morte do filho enquanto ele estava preso no Espírito Santo.

De acordo com o processo, a família alega que a morte do filho aconteceu pela falta de tratamento médico adequado, o que deveria ter sido providenciado pela unidade prisional. O rapaz possuía uma bala alojada na coluna cervical, que por falta de exames e tratamento, acabou infeccionando. Ele teve uma parada cardíaca decorrente de choque séptico e morreu.

O Governo do Estado contestou a versão da família e disse que as alegações não são verdadeiras, pois o jovem foi internado por duas vezes e examinado por especialistas em neurologia e ortopedia. O Governo Estadual disse ainda que os médicos que o atenderam concluíram que era inviável retirar o projétil que já estava alojado no corpo dele há mais de sete anos.

O relator do processo, o desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, destacou que o detento já estava doente antes do encarceramento e que ele recebeu atendimento médico sempre que precisou.