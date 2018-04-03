Professores da escola Padre Anchieta, em Ilha de Santa Maria, Vitória, aderiram ao movimento de greve Crédito: Google Maps | Reprodução

A Justiça declarou ilegal a greve dos professores da rede municipal de Vitória e determinou, de forma liminar, o retorno imediato ao trabalho sob pena de multa diária de R$ 4 mil. O movimento da categoria, que reivindica recomposição salarial, começou na última segunda-feira (26).

Your browser does not support the audio element. Justiça determina retorno imediato de professores em Vitória

O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, informou que o sindicato ainda não foi notificado da decisão.

Enquanto não formos notificados, a greve continua. A nossa próxima assembleia para decidir os rumos do movimento será na próxima quinta-feira, na sede dos bancários, explicou.

Paulo informou que cerca de 70% escolas municipais aderiram ao movimento. Segundo a última avaliação feita pelo Sindiupes, aproximadamente 30 mil alunos estão sendo diretamente prejudicados com a falta de aulas.

Ainda de acordo com Paulo, a briga dos professores é pela recomposição salarial dos últimos quatro anos.

Nós estamos há quatro anos sem receber nem a inflação de reajuste. Além disso, temos o plano de carreira que parou de ser pago desde 2016. Nós não temos o plano de carreira que é uma lei municipal há dois anos. Além disso, a gente também reclama da falta de condições das escolas que estão sucateadas, explicou.

Paulo disse ainda que a prefeitura apresentou 3% de reajuste referente a 2017. No entanto, a categoria briga por uma recomposição salarial de 28,3%. Nós estamos querendo dialogar com a prefeitura, mas o prefeito é insensível. Então recorremos ao nosso último recurso que é a greve.

OUTRO LADO