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Cachoeiro de Itapemirim

Justiça determina que vídeo de inseto em bacon seja retirado da web

A decisão foi tomada após um frigorífico de Cachoeiro de Itapemirim solicitar o pedido, alegando que a publicação estaria trazendo problemas à empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 23:33

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 23:33

Crédito: Pixabay
A Justiça determinou que um vídeo postado em uma rede social, que mostrava uma embalagem de bacon, exibindo a marca de um frigorífico de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, seja retirado da internet. A decisão foi tomada após o estabelecimento solicitar o pedido, alegando que a publicação estaria trazendo problemas à empresa.
À Justiça, o frigorífico contou que foi surpreendido com a postagem na rede social, no qual mostrava o produto, com a seguinte legenda: "Tempero especial de natal.não perca essa delícia de bacon na sua mesa". A empresa ainda alegou que a embalagem mostrada no vídeo não é a original. O produto teria recebido um novo empacotamento varejista, que não teria tomado os devidos cuidados ao embalar a carne.
Segundo o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
, a juíza da 3ª Vara Cível da Comarca do município deferiu uma tutela provisória. A magistrada determinou que a rede social retirasse imediatamente a postagem, os comentários e os compartilhamentos de outros perfis que se relacionam com a notícia, além de apresentar informações sobre o responsável pela publicação.
De acordo com a juíza, há provas do acontecimento, inclusive com juntada de imagens e mídia, "cujo conteúdo demonstra com exatidão e de forma notória a vinculação da logomarca da empresa, sendo portanto caso de afetação iminente a imagem da autora", finalizou a Juíza.

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