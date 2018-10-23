Justiça determina que vídeo de inseto em bacon seja retirado da web

A Justiça determinou que um vídeo postado em uma rede social, que mostrava uma embalagem de bacon, exibindo a marca de um frigorífico de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, seja retirado da internet. A decisão foi tomada após o estabelecimento solicitar o pedido, alegando que a publicação estaria trazendo problemas à empresa.
À Justiça, o frigorífico contou que foi surpreendido com a postagem na rede social, no qual mostrava o produto, com a seguinte legenda: "Tempero especial de natal .não perca essa delícia de bacon na sua mesa". A empresa ainda alegou que a embalagem mostrada no vídeo não é a original. O produto teria recebido um novo empacotamento varejista, que não teria tomado os devidos cuidados ao embalar a carne.
Segundo o
, a juíza da 3ª Vara Cível da Comarca do município deferiu uma tutela provisória. A magistrada determinou que a rede social retirasse imediatamente a postagem, os comentários e os compartilhamentos de outros perfis que se relacionam com a notícia, além de apresentar informações sobre o responsável pela publicação.
De acordo com a juíza, há provas do acontecimento, inclusive com juntada de imagens e mídia, "cujo conteúdo demonstra com exatidão e de forma notória a vinculação da logomarca da empresa, sendo portanto caso de afetação iminente a imagem da autora", finalizou a Juíza.