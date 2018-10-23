Justiça determina que vídeo de inseto em bacon seja retirado da web

, o frigorífico contou que foi surpreendido com a postagem na rede social, no qual mostrava o produto, com a seguinte legenda: "Tempero especial de natal .não perca essa delícia de bacon na sua mesa". A empresa ainda alegou que a embalagem mostrada no vídeo não é a original. O produto teria recebido um novo empacotamento varejista, que não teria tomado os devidos cuidados ao embalar a carne.