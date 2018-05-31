Justiça determina que criança abandonada na BR 101 fique com a mãe

Criança é encontrada sozinha em ponto de ônibus na Serra Crédito: Reprodução

A guarda da criança que foi abandonada na BR 101, em Laranjeiras, na Serra, foi entregue para a mãe. A decisão é da juíza da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Serra, Gladys Henriques Pinheiros. Ela realizou na tarde desta quarta-feira (30) uma audiência com os familiares. Foi determinado que mãe e filho deixem o Brasil rumo à Argentina, onde devem morar.

De acordo com informações da juíza, por intermédio da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, a reintegração da criança para a mãe ocorre por ela ter sido considerada apta a receber a guarda do filho. "Mãe e filho possuem forte vínculo afetivo e ficou comprovado que a mãe só queria proteger a criança ao deixá-la na BR 101. Além disso ela já recebeu alta hospitalar e dos medicamentos", informou a magistrada.

O pai da criança, que chegou ao Espírito Santo na última segunda-feira (28), planejava solicitar a guarda da criança. Durante a audiência ele confirmou que a ex-esposa era uma ótima mãe e concordou com a decisão da juíza. Foi garantido ao pai o direito de visitação ao filho e ainda determinado que ele forneça pensão alimentícia. O caso no Estado foi encerrado pela juíza, que determinou ainda que a mãe e o filho deixem o Estado e sigam para a Argentina, onde reside a avó materna.

HISTÓRICO





A criança foi abandonada na BR 101, na Serra, no último dia 18, em um ponto de ônibus. A cena foi vista por um motorista de aplicativo que acionou a polícia. O menino, de cerca de 3 anos, foi conduzido para o Juizado e, posteriormente, para um abrigo. Horas depois a mãe do pequeno foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da mesma rodovia, só que na cidade de Fundão, em aparente surto. Foi conduzida para um hospital psiquiátrico.

Na última semana, em depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, realizada em Vitória, relatou que a criança era abusada pelos avós e também pelo tio. No mesmo dia, os dois - avô e tio - foram presos durante depoimento. A mulher casada com o avô materno não estava presente e foi considerada foragida. Na mesma ocasião foi informado que a polícia baiana teria cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda do avô, onde teriam sido encontradas armas.