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Decisão

Justiça determina indenização para acusado de roubar gansos no ES

Homem teria sido acusado de roubo injustamente; caso ocorreu em uma fazenda de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 21:08
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi indenizado pela dona de uma fazenda localizada em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, em R$ 1 mil por danos morais após ser acusado de roubar gansos, patos e peixes da propriedade rural. A decisão é da 1ª Vara de Baixo Guandu.
Crédito: Pixabay
Segundo o Tribunal de Justiça do ES, o homem, ao saber da acusação que havia sofrido, resolveu ir até ao local para questionar a dona da fazenda. O retorno que teve foi que ele deveria devolver o que tinha roubado durante a noite, pois, assim, não passaria vergonha e nem correria o risco de ser visto pelos vizinhos. A acusação sem provas teria sido feita em frente aos empregados da fazenda, causando grande constrangimento.
A Justiça, então, designou uma audiência de conciliação, porém, mesmo intimada, a dona da fazenda não compareceu, levando o juiz a julgar os fatos a favor do homem acusado.
"Cabia, única e exclusivamente, ao requerido provar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do requerente. No entanto, nada fez nesse sentido, já que, apesar de devidamente citado/intimado, sequer compareceu à audiência de conciliação. Nessa linha, entendo que a prova documental constante dos autos aliada à revelia do requerido são capazes de comprovar as alegações exordiais", concluiu o juiz em sua decisão.

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