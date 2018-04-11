Justiça determina indenização para acusado de roubar gansos no ES

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi indenizado pela dona de uma fazenda localizada em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, em R$ 1 mil por danos morais após ser acusado de roubar gansos, patos e peixes da propriedade rural. A decisão é da 1ª Vara de Baixo Guandu.

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Segundo o Tribunal de Justiça do ES, o homem, ao saber da acusação que havia sofrido, resolveu ir até ao local para questionar a dona da fazenda. O retorno que teve foi que ele deveria devolver o que tinha roubado durante a noite, pois, assim, não passaria vergonha e nem correria o risco de ser visto pelos vizinhos. A acusação sem provas teria sido feita em frente aos empregados da fazenda, causando grande constrangimento.

A Justiça, então, designou uma audiência de conciliação, porém, mesmo intimada, a dona da fazenda não compareceu, levando o juiz a julgar os fatos a favor do homem acusado.