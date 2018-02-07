Justiça dá mais seis meses para fim de cooperativas médicas no ES

O Governo do Espírito Santo conseguiu na Justiça estadual mais seis meses para acabar com os contratos das cooperativas médicas. A execução da sentença, que deu a ele dois anos para realizar concurso público, venceu no último dia 22 de janeiro.

A expectativa agora é de que seja encontrada uma solução até o dia 22 de agosto, segundo decisão do juiz 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta que suspendeu, até esta data, a execução da sentença. Para este mesmo dia já foi marcada uma nova audiência.

De acordo com a promotora que acompanha o caso, Inês Thomé Poldi Taddei, o Ministério Público Estadual concordou com a prorrogação por mais seis meses porque o Estado comprovou, com documentos, que está cumprindo o previsto na sentença. Esta ampliação do prazo é necessária para o cumprimento da sentença na íntegra, relatou a promotora.

Além da terceirização de unidades hospitalares, que passam a ser geridas por Organizações Sociais, segundo a promotora, o Estado também informou que já realiza estudo no sentido de realizar concurso público. Atualmente, das 11 unidades hospitalares, sete ainda não foram terceirizadas, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Um total de 790 médicos cooperados atuam somente nos hospitais da rede estadual.

DÉCADAS

A briga na Justiça para retirar as cooperativas dos hospitais públicos começou há 18 anos, a partir de uma ação civil pública conjunta proposta pelos ministérios públicos Federal e Estadual. Em 2012, veio a sentença do juiz Jorge Henrique Valle dos Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Foi ele que estipulou o prazo de dois anos.

Diversos recursos, até nos tribunais de Brasília, empurraram a execução da sentença para 2016. Foi nesta época, por decisão do juiz Felippe Monteiro Morgado Horta, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que o Estado foi notificado e o prazo começou a ser contado. Prazo que venceu no dia 22 de janeiro deste ano.

No processo, a PGE declarou que este tipo de contratação  das cooperativas  é ilegal e que ainda traz prejuízos aos cofres públicos. A forma de agir dos médicos configura abuso do poder econômico, o que autoriza o Estado a agir de forma a desbaratar o esquema montado com ações enérgicas, tanto judiciais quanto administrativas.

As cooperativas médicas também ingressaram com um recurso junto ao Tribunal de Justiça. É a chamada ação rescisória, para suspender a execução da sentença. Querem, na prática, que a sentença seja revista e que se acabe com a proibição de contratação das cooperativas. Querem ser uma terceira alternativa de contratação.