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Evasão escolar

Justiça condena pais de aluno que não frequentava escola no ES

Segundo a decisão, os pais foram advertidos sobre a evasão escolar da criança, no entanto, nenhuma providência foi tomada pela família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 23:56

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 23:56

Segundo a decisão, os pais faltaram com os seus deveres e trataram de forma negligente a educação do filho Crédito: Divulgação
A Justiça manteve a condenação dos pais de uma criança a pagarem uma pena-multa de três salários mínimos  o que equivale a R$ 2.862  por causa da evasão escolar do filho. A família é moradora da região Serrana do Estado. 
Segundo a decisão, os pais foram advertidos sobre a evasão escolar da criança, no entanto, nenhuma providência foi tomada pela família. O relator do processo, o desembargador Délio José Rocha Sobrinho, destacou que houve descumprimento do dever inerente ao poder familiar, o que configura a infração administrativa.
Justiça condena pais de aluno que não frequentava escola no ES
Ainda de acordo com o relator, apesar dos familiares alegarem que não tiveram direito a ampla defesa no processo, eles foram devidamente intimados e não se manifestaram no processo. O Ministério Público Estadual foi o autor da ação contra a família.
No caso em apreço, vejo que os apelantes faltaram com os deveres inerentes ao poder familiar, vez que trataram de forma negligente a educação de seu filho, relegando-o a verdadeiro abandono quanto a educação, o que restou devidamente comprovado, pois, mesmo sendo chamados ao feito judicial, não tomaram nenhuma providência quanto à frequência escolar de seu filho (), conclui o relator.
 

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