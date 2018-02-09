Segundo a decisão, os pais faltaram com os seus deveres e trataram de forma negligente a educação do filho Crédito: Divulgação

A Justiça manteve a condenação dos pais de uma criança a pagarem uma pena-multa de três salários mínimos  o que equivale a R$ 2.862  por causa da evasão escolar do filho. A família é moradora da região Serrana do Estado.

Segundo a decisão, os pais foram advertidos sobre a evasão escolar da criança, no entanto, nenhuma providência foi tomada pela família. O relator do processo, o desembargador Délio José Rocha Sobrinho, destacou que houve descumprimento do dever inerente ao poder familiar, o que configura a infração administrativa.

Your browser does not support the audio element. Justiça condena pais de aluno que não frequentava escola no ES

Ainda de acordo com o relator, apesar dos familiares alegarem que não tiveram direito a ampla defesa no processo, eles foram devidamente intimados e não se manifestaram no processo. O Ministério Público Estadual foi o autor da ação contra a família.

No caso em apreço, vejo que os apelantes faltaram com os deveres inerentes ao poder familiar, vez que trataram de forma negligente a educação de seu filho, relegando-o a verdadeiro abandono quanto a educação, o que restou devidamente comprovado, pois, mesmo sendo chamados ao feito judicial, não tomaram nenhuma providência quanto à frequência escolar de seu filho ( ), conclui o relator.