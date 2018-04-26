Justiça condena médico que errou sexo de bebê no ES

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Um médico deve indenizar um casal, de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, em R$ 7 mil, após informar o sexo errado do bebê durante um exame de ultrassonografia. O profissional ainda deve compensar os pais, em R$ 800,00, pelos gastos que eles tiveram com o enxoval.

Segundo os pais, durante o acompanhamento da gestação, o médico teria informado que a criança seria uma menina. O casal chegou a fazer o enxoval da filha na cor rosa. Porém, na última consulta realizada com o profissional, ele disse que seria um menino.

Em defesa, o médico disse que não informou aos pais que o bebê seria uma menina. Ele afirmou que o casal estava agindo de má-fé. O profissional ainda argumentou que o casal deve provar a afirmação.

Porém, o segundo magistrado de 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, considerou, pelas regras de experiência, que somente mãe e pai comparecem aos exames, não podendo exigir do médico uma existência de testemunhas.

O juiz ainda ressaltou que a informação acerca do sexo é normalmente dada pelo profissional que faz o exame de ultrassonografia.

Tenho por razoável assumir como verdadeira a informação trazida pela requerente. O fato da gestação e o nascimento de uma criança acarreta o surgimento de uma necessidade premente de organização pelos pais de um quarto, a aquisição de mobiliário, roupas, dentre outros artigos explica o magistrado em sua decisão.