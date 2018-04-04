Justiça condena Detran-ES a indenizar motorista mal atendido

mal atendido no órgão quando foi realizar uma vistoria em seu veículo. A indenização a ser paga é no valor de cerca de R$ 5 mil. A decisão é do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari nesta terça-feira (3). O Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES) foi condenado a indenizar, por danos morais, um homem que teria sidono órgão quando foi realizar uma vistoria em seu veículo. A indenização a ser paga é no valor de cerca de R$ 5 mil. A decisão é do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari nesta terça-feira (3).

Serviço teria se mostrado desorganizado e sem critério de ordem para o atendimento Crédito: TJES

Segundo a vítima, na área de vistoria do Detran, ele teria se deparado com um atendimento desorganizado e desordenado, tendo presenciado várias pessoas serem atendidas na sua frente.

"Assim, entendo que o autor conseguiu provar nos autos que sofreu o dano moral em virtude de mau atendimento recebido no órgão, visto que mediante as provas testemunhais, o serviço mostrou-se desorganizado e sem critério de ordem para o atendimento dos seus serviços", relata a sentença.

De acordo com os autos do processo, testemunhas reforçaram os relatos do cidadão, afirmando terem presenciado o homem questionando o porquê de várias pessoas estarem passando em sua frente. Uma delas, inclusive, teria observado o vistoriador alterado com a vítima, após ser questionado por mais de uma vez sobre a ordem de atendimento. Essa mesma testemunha confirmou que houve diversos atendimentos de pessoas que estavam atrás na fila em relação ao homem prejudicado.