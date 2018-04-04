Justiça condena Detran-ES a indenizar motorista mal atendido

O Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES) foi condenado a indenizar, por danos morais, um homem que teria sido mal atendido no órgão quando foi realizar uma vistoria em seu veículo. A indenização a ser paga é no valor de cerca de R$ 5 mil. A decisão é do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari nesta terça-feira (3).
Segundo a vítima, na área de vistoria do Detran, ele teria se deparado com um atendimento desorganizado e desordenado, tendo presenciado várias pessoas serem atendidas na sua frente.
"Assim, entendo que o autor conseguiu provar nos autos que sofreu o dano moral em virtude de mau atendimento recebido no órgão, visto que mediante as provas testemunhais, o serviço mostrou-se desorganizado e sem critério de ordem para o atendimento dos seus serviços", relata a sentença.
De acordo com os autos do processo, testemunhas reforçaram os relatos do cidadão, afirmando terem presenciado o homem questionando o porquê de várias pessoas estarem passando em sua frente. Uma delas, inclusive, teria observado o vistoriador alterado com a vítima, após ser questionado por mais de uma vez sobre a ordem de atendimento. Essa mesma testemunha confirmou que houve diversos atendimentos de pessoas que estavam atrás na fila em relação ao homem prejudicado.
Além disso, uma outra testemunha afirmou que estava atrás da vítima na fila e, mesmo assim, teria ido embora primeiro, ou seja, antes do homem ser atendido: "Senti uma certa rixa. Não sei se ele ficou com raiva do rapaz. Tipo assim, queria deixar o moço mesmo lá esperando", relatou.