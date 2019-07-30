Juninho: 'Segurança Pública não se faz só com polícia'

Nesta segunda-feira (29), o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), conversou com a reportagem da Rádio CBN Vitória e falou sobre mais uma reunião com o secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, sobre o Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal. Além de ações na segurança, o município vai receber R$ 200 milhões para investimentos nas áreas de saúde, saneamento básico e educação, economia, cidadania entre outras.

Juninho acredita que esses recursos serão importantes na aplicação de políticas sociais que vão complementar o trabalho da Força Nacional no município. "Segurança Pública é uma coisa que não se faz só com polícia, só com força repressiva. E o governo federal entendeu isso... Essa proposta de agora vem para contribuir com as polícias militar e civil, que já fazem um trabalho para diminuir os índices, e porque teremos a política social", disse o prefeito, que ainda confirmou a implantação de uma Guarda Municipal em Cariacica, porém, ainda sem prazo.

O que foi alinhado na reunião com o secretário nacional de segurança pública?

Nós conseguimos trabalhar um pouco mais os prazos. E aí ficou definido que, em 20 dias, vamos oferecer a devoluta do nosso projeto da Guarda Municipal com a adequação que foi solicitada pelo Ministério da Justiça. A partir daí a gente espera uma resposta positiva para iniciar oficialmente o processo da Guarda Municipal na cidade. Além disso, conseguimos que o general pudesse presenciar a harmonia das polícias civil e militar, que já algo consolidado em Cariacica e acredito que em todo o Estado. E que já temos os indicativos de trabalho das polícias através Estado Presente, e toda a metodologia que utilizamos aqui a gente já percebe uma diminuição no índice de homicídios e consequentemente o respeito à chegada da Força Nacional para compor a política que já vem sendo desenvolvida. Então, não vem de cima para baixo. Há um respeito muito grande do que já vem sendo desenvolvido no ES e na cidade de Cariacica. Se tudo continuar no ritmo que está, no dia 29 de agosto o presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos das cidades que estão no projeto piloto estarão no lançamento oficial do programa em Brasília.

O que ainda está pendente para implantação da Guarda Municipal? Quais são os prazos?

Prazos a gente ainda não pode dar. O que está pendente é a adequação da legislação. Nesse intervalo em que preparamos o termo de referência e composição da guarda, surgiu uma nova legislação e isso acabou modificando um pouco aquilo que tínhamos preparado inicialmente. Outra coisa é que o Governo Federal pretende implementar Guardas Municipais seguindo um protocolo nacional e Cariacica, no Espírito Santo, pode ser a primeira. Então nos pediram que adequasse nessa perspectiva. Então, não podemos dar um prazo porque ainda depende daquilo que vamos fazer neste primeiro momento. Inclusive, vamos ter que alterar a Lei Orgânica segundo orientação do Ministério da Justiça para depois a gente avançar nisso.

Sobre o anúncio dos investimentos, como vai funcionar? Como esse dinheiro será utilizado na cidade?

Temos que detalhar isso. Os R$ 200 milhões serão disponibilizados para cada município dentro do programa, mas não será apenas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Serão entre todos os ministérios. Da saúde, da educação, da economia, da cidadania, da mulher. Todos eles juntos vão disponibilizar um total de R$ 200 milhões. Por exemplo, a Estação Cidadania-Esporte que inauguramos há 15 dias em Itacibá. Agora, o Ministério da Cidadania está nos oferecendo a mesma estrutura para uma outra região da cidade em que temos um terreno de propriedade da prefeitura. Estamos viabilizando alguns, na região de Rio Marinho, para que seja implantada a Estação com ginásio, pista de atletismo, campo. Já conseguimos também, na semana passada, a disponibilidade da Estação 4.0, um programa voltado para a juventude, que passará a ter acesso à inovação com cunho profissionalizante. Conseguimos também, junto ao Ministério da Mulher, da primeira casa de atenção à mulher. Onde teremos todo o atendimento a mulher vítima de violência em um único local, 24 horas por dia. Só vamos depender agora da decisão no âmbito do município, fazendo uma reunião com os conselhos e a sociedade civil para ver se eles estão de acordo com a construção dessa casa. Tudo isso faz parte desses R$ 200 milhões, que serão gradativamente diluídos segundo a necessidade e disponibilidade da cidade nos diversos programas, que é onde eu acredito que o verdadeiro sucesso desse programa se dará, nesta segunda fase das políticas sociais.

Tem algo previsto também na educação, na saúde?

Tem, em todas as áreas. Nós fizemos a solicitação de novas creches. Porque várias dessas mães que sofrem desse tipo de violência, elas também precisam de disponibilidade para que as crianças estejam nessas unidades escolares do poder público. Então, solicitamos creches, solicitamos os serviços do SUS. A informatização, a ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família. São várias situações que solicitamos que começaram a sinalizar positivamente em virtude do projeto piloto. Então, cada área dessa a gente vai recebendo a medida em que está sendo contactado pelas nossas solicitações.

Já tem prazo para quando esses investimentos devem ser trabalhados? Esse recurso já está liberado?

Parte desse recurso poderemos usar no orçamento deste ano e a outra parte no do ano que vem. Algumas coisas já estão no orçamento desse ano, como a casa de atenção à mulher. Se for aprovado pela sociedade civil, a gente já vai poder trabalhar para esse ano. E esse ano que eu digo, é imediato. A Estação 4.0 está com o processo em andamento. Já apresentamos o espaço, estamos levantando a documentação, assinamos o termo de referência. Então, tem coisas que serão imediatas e outras no ano que vem.

Esses recursos serão repassados pelos ministérios direto para os municípios? Ou deve ter a participação do governo estadual?

Depende. Alguns repasses serão diretos, como a casa de atenção à mulher. Como a construção demora, o governo federal já está disponibilizando que a gente encontre um imóvel adequado, onde a gente consiga colocar a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência e Atenção à Mulher, o nosso pessoal de assistência social, todos juntos. Então, eles vão disponibilizar o recurso de aluguel direto para prefeitura. Existem alguns recursos como equipamentos de segurança pública, por exemplo, videomonitoramento e outros equipamentos para as polícias que aí devem vir via governo do Estado. Cada caso será um caso. O importante é que isso será destinado para a cidade de Cariacica. Estamos nos preparando a cada dia para ter os projetos disponibilizados para que os recursos sejam liberados via governo do Estado ou via município o mais rápido possível.

Como o senhor vê a implantação desse programa no município de Cariacica?

A cada dia que passa o convencimento vai acontecendo porque a gente percebe que o governo federal está respeitando muito a característica local. E uma coisa que tem que ficar evidente, é que segurança pública é uma coisa que não se faz só com polícia, só com força repressiva. E o governo federal entendeu isso. Então, diferente de eventos do passado em que a Força Nacional esteve aqui a nível de intervenção, essa proposta de agora vem para contribuir com as polícias militar e civil, que já fazem um trabalho para diminuir os índices, e porque teremos a política social. Aí sim, veremos o programas funcionando, com a política social dos ministérios, das nossas secretarias, com o entendimento dos nossos jovens, da periferia. É aí que eu acredito. E isso, até o momento, tem sido muito respeitado e tem sido a tônica para implementação do projeto. Por isso que estou ansioso e com uma expectativa muito positiva.