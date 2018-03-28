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PDU de Vitória

Junção de lotes em São Pedro e Santo Antônio será permitida

Medida permite terrenos de mais de 250 m² nos bairros da zona oeste e nos morros da Capital

Publicado em 28 de Março de 2018 às 01:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 01:36
Morro da Gamela, na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Por unanimidade, os vereadores de Vitória decidiram excluir um artigo do projeto original do PDU que proibia o remembramento de lotes, ou seja, a junção de dois ou mais lotes que totalizem área maior que 250 metros quadrados.
A regra que foi excluída valeria para a Zona Especial de Interesse Social 1, que engloba os bairros da região oeste de Vitória (Grande São Pedro e Grande Santo Antônio), assim como os morros da Capital.
A emenda foi proposta pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), que comemorou o resultado da votação.
Se você proíbe a junção de terrenos, você impede que o dono de uma pequena quitanda compre o terreno ao lado e tenha uma mercearia. Que a mesma pessoa, mais tarde, amplie e faça um supermercado, explica o arquiteto Antonio Chalhube, da Fecomércio.
Ainda segundo Chalhube, a proposta original era uma tentativa da prefeitura de sufocar a atividade econômica dentro da cidade. É preciso criar dinamismo econômico, conclui.
 

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