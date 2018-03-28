Junção de lotes em São Pedro e Santo Antônio será permitida

Morro da Gamela, na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Por unanimidade, os vereadores de Vitória decidiram excluir um artigo do projeto original do PDU que proibia o remembramento de lotes, ou seja, a junção de dois ou mais lotes que totalizem área maior que 250 metros quadrados.

A regra que foi excluída valeria para a Zona Especial de Interesse Social 1, que engloba os bairros da região oeste de Vitória (Grande São Pedro e Grande Santo Antônio), assim como os morros da Capital.

A emenda foi proposta pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), que comemorou o resultado da votação.

Se você proíbe a junção de terrenos, você impede que o dono de uma pequena quitanda compre o terreno ao lado e tenha uma mercearia. Que a mesma pessoa, mais tarde, amplie e faça um supermercado, explica o arquiteto Antonio Chalhube, da Fecomércio.

Ainda segundo Chalhube, a proposta original era uma tentativa da prefeitura de sufocar a atividade econômica dentro da cidade. É preciso criar dinamismo econômico, conclui.