Juiz nega celeridade seletiva no caso Milena e decisão fica com TJES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai dar decisão final sobre suspeição do juiz responsável pelo caso Milena Gottardi Crédito: Divulgação

O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, negou que haja celeridade seletiva no julgamentos dos envolvidos na morte da médica Milena Gottardi. Em decisão proferida nesta sexta-feira (19), ele afirmou que não aceita o pedido de suspeição pois ele não se enquadra nas situações previstas em lei.

O advogado de defesa do policial civil Hilário Frasson, Homero Mafra, pediu na quarta-feira (17) a suspeição do juiz alegando que o caso Milena estava tramitando mais rápido que o normal. Ele pediu que o magistrado fosse afastado do caso. Segundo o juiz, no entanto, a suspeição só se aplica quando o magistrado tem alguma relação com as partes - por exemplo, se for amigo íntimo, sócio, devedor ou credor, marido ou namorado, tiver laços de parentesco, etc.

Na decisão, o juiz esclarece que o salão do júri é a única estrutura que pode acomodar a grande quantidade de réus, advogados e testemunhas desse processo. Ele justificou a celeridade alegando que, a partir da segunda semana de fevereiro, o salão ficaria ocupado e só seria liberado novamente no final de abril. Por isso, as audiências tiveram que ser agendadas para janeiro.

Sanches questionou ainda o porquê de o advogado ter reclamado do andamento rápido do processo sendo que, em geral, todos desejam que a justiça seja célere. " [...] Tanto se torna mais estranho na hipótese em exame, quando se verifica que o subscritor da petição, na qualidade de Presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, sempre crítica a estrutura do Poder Judiciário Capixaba e a demora na prestação jurisdicional. "

A decisão será enviada aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que vão analisar se concordam ou não com a posição do juiz Marcos Pereira Sanches.

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