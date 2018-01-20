Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Juiz nega celeridade seletiva no caso Milena e decisão fica com TJES
Milena Gottardi

Juiz nega celeridade seletiva no caso Milena e decisão fica com TJES

O advogado de defesa do policial civil Hilário Frasson, Homero Mafra, pediu a quarta-feira (17) a suspeição do juiz alegando que o caso Milena estava tramitando mais rápido que o normal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 17:02

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 17:02

Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai dar decisão final sobre suspeição do juiz responsável pelo caso Milena Gottardi Crédito: Divulgação
O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, negou que haja celeridade seletiva no julgamentos dos envolvidos na morte da médica Milena Gottardi. Em decisão proferida nesta sexta-feira (19), ele afirmou que não aceita o pedido de suspeição pois ele não se enquadra nas situações previstas em lei.
O advogado de defesa do policial civil Hilário Frasson, Homero Mafra, pediu na quarta-feira (17) a suspeição do juiz alegando que o caso Milena estava tramitando mais rápido que o normal. Ele pediu que o magistrado fosse afastado do caso. Segundo o juiz, no entanto, a suspeição só se aplica quando o magistrado tem alguma relação com as partes - por exemplo, se for amigo íntimo, sócio, devedor ou credor, marido ou namorado, tiver laços de parentesco, etc.
Na decisão, o juiz esclarece que o salão do júri é a única estrutura que pode acomodar a grande quantidade de réus, advogados e testemunhas desse processo. Ele justificou a celeridade alegando que, a partir da segunda semana de fevereiro, o salão ficaria ocupado e só seria liberado novamente no final de abril. Por isso, as audiências tiveram que ser agendadas para janeiro.
Sanches questionou ainda o porquê de o advogado ter reclamado do andamento rápido do processo sendo que, em geral, todos desejam que a justiça seja célere. " [...] Tanto se torna mais estranho na hipótese em exame, quando se verifica que o subscritor da petição, na qualidade de Presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, sempre crítica a estrutura do Poder Judiciário Capixaba e a demora na prestação jurisdicional. "
A decisão será enviada aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que vão analisar se concordam ou não com a posição do juiz Marcos Pereira Sanches.
OUTRO LADO
Procurado na tarde deste sábado (20), o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, que defende o policial civil Hilário Frasson, informou que já esperava que o juiz Sanches negasse o pedido. "A partir de agora é o tribunal que vai decidir", disse por telefone.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados