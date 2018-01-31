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Caso Milena

Juiz interrompe depoimento por conta de comportamento de Hilário

O réu estava sentado ao lado do advogado dele, o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, quando o juiz se incomodou com os olhares do acusado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 20:23

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 20:23

Hilário Frasson é acusado de ter sido um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
O juiz que conduz o caso Milena, Marcos Pereira Sanches, precisou interromper um depoimento por conta do comportamento de Hilário. Nesta quarta-feira (31) é  realizado o quarto dia de audiências, e novas testemunhas, intimadas pelas defesas dos réus, são ouvidas.
De acordo com a ata, à qual o
Gazeta Online
teve acesso, no momento em que foi aberta a audiência, Hilário sentou-se ao lado do advogado dele, Homero Mafra, conforme pedido pela defesa dele e permitido pelo juiz.
> Caso Milena: veja cobertura completa e materiais exclusivos
No entanto, durante o depoimento de uma das testemunhas, Hilário olhava fixamente para o juiz Marcos Pereira Sanches. Com a postura do réu, o magistrado interrompeu o depoimento e solicitou à defesa de Hilário que orientasse para ele não continuar com os olhares ou então que ele voltasse a se sentar junto aos demais acusados.
Em seguida, o depoimento da testemunha prosseguiu e, após alguns minutos, Hilário se levantou voluntariamente e juntou-se aos outros cinco acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi.
 

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