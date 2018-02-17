Jovens prestam queixa de racismo após selfie

arley Duarte, 23 anos, e Igor Vieira, 18, ficaram ofendidos com a publicação Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

Ainda abalados com as repercussões do uso indevido da foto deles em redes sociais como se fossem praticar um roubo, o jovem impressor Iarley Duarte, 23 anos, e seus amigos Igor Vieira Rocha, 18, e Weverson Souza, 17, apresentaram nesta sexta-feira (16) uma notícia-crime (queixa) contra o universitário Lucas Almeida por racismo e calúnia.

A representação foi feita pelo advogado do trio, Amarildo Santos, na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos e a expectativa é que, já na próxima semana, o inquérito seja instaurado para apuração dos fatos.

Segundo os jovens, eles seguiam o Bloco Bleque, no Centro de Vitória, na segunda-feira de Carnaval, quando foram abordados por Lucas para fazer uma foto. Embora não o conhecessem, eles posaram para a fotografia e, depois, Lucas sumiu no meio dos foliões.

Já na Quarta-Feira de Cinzas, Iarley descobriu uma postagem com a imagem dele e dos amigos retratada com a seguinte mensagem: vou roubei seu celular, um meme da internet que sugere que uma pessoa rouba o celular de outra antes mesmo de terminar de falar e, em geral, é feito com negros.

Indignado, Iarley também usou as redes sociais para se manifestar e o caso ganhou enorme repercussão. Mas, mesmo depois da divulgação de tudo pelo que estava passando, o jovem disse que continua sendo atacado. Há muita gente fazendo brincadeiras maldosas e até de rato já fui chamado, contou ele, na noite de ontem.

Todo o transtorno causado pela publicação que, na avaliação de Amarildo Santos, atingiu a honra dos jovens e se caracteriza como prática de racismo, também vai levá-lo a ingressar com uma ação por danos morais.

O advogado explica que vai aguardar a abertura do inquérito na delegacia para obter alguns dados da qualificação de Lucas Almeida e, assim, poder tomar as medidas necessárias na esfera cível.

Procurado após a representação da queixa, Lucas Almeida preferiu não se manifestar. Disse apenas que tudo está sendo resolvido e que, de agora em diante, apenas seu advogado vai falar do caso. Lucas, porém, não informou quem está fazendo a sua defesa.